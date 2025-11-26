Probleme la FCSB  Unul dintre jucătorii Under 21  s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an

Alexandru Stoian (17 ani), atacantul de la FCSB, s-a accidentat în meciul echipei U19 din UEFA Youth League.

Stoian, marcatorul unicului gol reușit de puștii campioanei în înfrângerea cu Puskas Akademia, scor 1-2, a acuzat probleme medicale pe finalul partidei și a fost schimbat.

Probleme la FCSB! Alexandru Stoian s-a accidentat în meciul de Youth League

Alexandru Stoian a marcat în partida cu Puskas Akademia, dar a fost înlocuit în minutul 80, după ce ar fi acuzat probleme medicale, conform digisport.ro.

Acesta urmează să efectueze o serie de controale pentru a vedea exact care este natura accidentării, eventuala sa absență fiind importantă pentru campioana României, ținând cont de problemele „roș-albaștrilor” legate de regula U21.

Mai mult, conform sursei citate, Stoian nu s-a prezentat nici la interviul de după meci, tocmai din cauza problemelor medicale.

Dacă Stoian nu va mai putea juca, FCSB se mai poate baza în vederea regulii U21 pe Andrei Dăncuș și Mihai Toma. Ionuț Cercel este și el accidentat.

500.000 de euro este cota lui Alexandru Stoian, conform Transfermarkt

În anul 2025, FCSB mai are de jucat 4 partide în campionat. Pe teren propriu, „roș-albaștrii” vor da piept cu rivalele Dinamo și Rapid, în timp ce în deplasare le vor întâlni Farul Constanța și Unirea Slobozia.

Mai mult, campioana va juca în Cupa României împotriva celor de la UTA Arad, dar și în Europa League, acolo unde o va întâlni pe Feyenoord.

