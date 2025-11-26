Reveniri importante la Dinamo Andrei Nicolescu, anunț pentru suporterii „câinilor”: „O săptămână mai durează”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat două reveniri importante în lotul lui Zeljko Kopic (48 de ani), chiar înaintea meciului cu Oțelul Galați.

Dinamo și Oțelul se întâlnesc sâmbătă, de la 20:45, în etapa #18 a Ligii 1. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oficialul de la Dinamo a anunțat revenirea pe gazon a doi jucători care au absentat la ultimele partide jucate de „câini”, din cauza problemelor medicale.

Andrei Nicolescu a anunțat două reveniri importante la Dinamo

Președintele „câinilor” a vorbit despre situația medicală a lui Maxime Sivis și Cristian Mihai.

Dacă în cazul lui Sivis, cel care și-a prelungit contractul cu Dinamo, nu se știe încă data exactă la care va putea reveni pe teren, în cazul lui Mihai lucrurile sunt mult mai clare.

Mijlocașul ar mai avea de așteptat doar o săptămână până va putea reveni pe gazon.

„Sivis e spre bine, sperăm cât mai repede să-l avem alături de noi. La Cristi Mihai cred că o săptămână mai durează” , a declarat Nicolescu, conform digisport.ro.

Andrei Nicolescu, despre meciul cu FC Botoșani: „E frustrant”

Întrebat despre remiza obținută pe terenul celor de la FC Botoșani, Nicolescu a vorbit despre ratările pe care le-a avut Dinamo.

„Sentimentul e de frustrare, ne-am făcut un meci greu, pe care puteam să-l facem ușor. Dacă eram mai atenți în fața porții, Botoșani ar fi deschis mai mult spațiile”, a mai adăugat Andrei Nicolescu.

