Reveniri importante la Dinamo  Andrei Nicolescu, anunț pentru suporterii „câinilor”: „O săptămână mai durează” +7 foto
Andrei Nicolescu FOTO: Captură Prima Sport
Superliga

Reveniri importante la Dinamo Andrei Nicolescu, anunț pentru suporterii „câinilor”: „O săptămână mai durează”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 26.11.2025, ora 22:47
alt-text Actualizat: 26.11.2025, ora 23:54
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat două reveniri importante în lotul lui Zeljko Kopic (48 de ani), chiar înaintea meciului cu Oțelul Galați.
  • Dinamo și Oțelul se întâlnesc sâmbătă, de la 20:45, în etapa #18 a Ligii 1. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oficialul de la Dinamo a anunțat revenirea pe gazon a doi jucători care au absentat la ultimele partide jucate de „câini”, din cauza problemelor medicale.

Andrei Nicolescu a anunțat două reveniri importante la Dinamo

Președintele „câinilor” a vorbit despre situația medicală a lui Maxime Sivis și Cristian Mihai.

Dacă în cazul lui Sivis, cel care și-a prelungit contractul cu Dinamo, nu se știe încă data exactă la care va putea reveni pe teren, în cazul lui Mihai lucrurile sunt mult mai clare.

Mijlocașul ar mai avea de așteptat doar o săptămână până va putea reveni pe gazon.

„Sivis e spre bine, sperăm cât mai repede să-l avem alături de noi. La Cristi Mihai cred că o săptămână mai durează”, a declarat Nicolescu, conform digisport.ro.

Andrei Nicolescu, despre meciul cu FC Botoșani: „E frustrant”

Întrebat despre remiza obținută pe terenul celor de la FC Botoșani, Nicolescu a vorbit despre ratările pe care le-a avut Dinamo.

„Sentimentul e de frustrare, ne-am făcut un meci greu, pe care puteam să-l facem ușor. Dacă eram mai atenți în fața porții, Botoșani ar fi deschis mai mult spațiile”, a mai adăugat Andrei Nicolescu.

FOTO. Imagini de la Botoșani - Dinamo 1-1

FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures
FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures

FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures
