„Să plece din Italia!” Legenda lui Inter lansează o propunere radicală, după ce jucătorul lui Chivu a fost criticat dur: „E de ajuns!”

Giuseppe Bergomi (62 de ani), fostul mare jucător al lui Inter, i-a luat apărarea lui Alessandro Bastoni (26 de ani), după numeroasele critici primite de fundașul lui Cristi Chivu.

Jucătorul de la Inter a fost ținta criticilor după simularea din derby-ul cu Juventus de pe 14 februarie, câștigat cu 3-2, care a dus la eliminarea lui Pierre Kalulu.

Apoi, Bastoni a fost din nou criticat dur după ce a fost eliminat în meciul Italiei cu Bosnia de marți, pierdut la loviturile de departajare (scor 1-1, 1-4 d.pen.). În urma acestui eșec, Squadra Azzurra a ratat calificarea la Campionatul Mondial pentru a treia oară consecutiv.

Giuseppe Bergomi îl apără pe Bastoni: „Va trebui să plece din Italia pentru binele său”

Fostul mare fundaș Giuseppe Bergomi a sărit în apărarea lui Alessandro Bastoni, sfătuindu-l să se transfere la o echipă din străinătate, chiar dacă Serie A ar pierde un jucător talentat.

„Bastoni va trebui să plece din Italia pentru binele său. Pierdem un talent extraordinar, unul dintre cei mai buni fundași din fotbalul modern.

A fost făcut în toate felurile. Ettore Messina, cel mai de succes antrenor italian (n.r. - de baschet), a spus că a trebuit să demisioneze (n.r. - de la Olimpia Milano, în 2025) pentru că nu mai suporta criticile de pe rețelele de socializare.

Aici e vorba de Ettore Messina, dar gândește-te cum se simte un tânăr de 26 de ani. Înțeleg că a făcut o greșeală (n.r. - Bastoni), dar e de ajuns. Îmi pare foarte rău și pentru Inter, dar cred că, pentru binele lui, va trebui să se transfere în străinătate”, a spus Giuseppe Bergomi pentru Radio Nerazzurra, citat de tuttosport.com.

Sfatul oferit de Bergomi lui Bastoni vine într-o perioadă în care Barcelona încearcă să-l transfere pe fundașul italian.

FOTO. Eliminarea lui Bastoni în Bosnia - Italia 1-1 ( 4-1 d.p.)

Giuseppe Bergomi: „ L-aș propune pe Paolo Maldini”

Fostul căpitan al naționalei Italiei a vorbit despre un candidat pentru postul de selecționer al Squadrei Azzurra, în cazul în care Gennaro Gattuso va pleca.

„Trebuie să ne punem mereu o întrebare: câți oameni chiar țin la echipa națională? Și acum patru ani conversațiile erau aceleași. Uitați-vă prin ce trece Bastoni de o lună și jumătate… Câți oameni țin la echipa națională?

Dacă ar trebui să sugerez pe cineva care are deja experiență, l-aș propune pe Paolo Maldini, care este cel mai bun jucător italian cu care am jucat vreodată”, a mai spus Bergomi.

81 de meciuri și 6 goluri a reușit Giuseppe Bergomi pentru naționala Italiei

În cariera sa de jucător, Giuseppe Bergomi a evoluat doar pentru Inter Milano, în perioada iulie 1979 - iunie 2000, perioadă în care a bifat 756 de apariții, a marcat 28 de goluri și a câștigat 7 trofee.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport