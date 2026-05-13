„Sunt mândru de asta”  Fostul adversar al României e mare fan Donald Trump: „Am votat de mai multe ori pentru el”
alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 22:05
alt-text Actualizat: 13.05.2026, ora 22:05
  • Alexi Lalas (55 de ani), fost adversar al României la Campionatul Mondial din 1994, a declarat că este un mare susținător al lui Donald Trump (79 de ani), președintele SUA.

Analist la postul american Fox Sports din 2015, Lalas a devenit una dintre cele mai controversate voci din televiziunea americană, fiind cunoscut pentru stilul său provocator și pentru sprijinul său asumat față de Donald Trump.

Alexi Lalas: „Am votat de mai multe ori pentru el și sunt mândru de asta”

„Am votat de mai multe ori pentru el și sunt mândru de asta”, a declarat Lalas, citat de L'Equipe.

Fostul fundaș l-a descris pe Trump drept „președintele fotbalului”, susținând că acesta înțelege atât impactul, cât și responsabilitatea pe care le implică acest sport și organizarea unui eveniment de anvergura Cupei Mondiale.

Alexi Lalas la CM 1994/ Foto: IMAGO

Lalas, care îl cunoaște personal pe Trump, a fost recent invitat la Casa Albă, unde i-a recomandat președintelui american să păstreze termenul soccer, în loc de fotbal, așa cum este folosit în restul lumii.

„Avem un complex enorm de inferioritate în acest sport, deși avem o istorie și o cultură unică. Trebuie să încetăm să ne cerem scuze. Dacă oamenii nu pot accepta acest termen, e problema lor”, a declarat fostul fundaș.

Alexi Lalas: „Să schimbăm această percepție”

În momentul în care i s-a atras atenția asupra faptului că unii suporteri îngrijorați, în special din Franța, ar putea ezita să facă deplasarea la CM 2026, Lalas a recunoscut că idolul său nu face totul perfect.

„Dacă există această percepție în străinătate, atunci avem câteva luni la dispoziție pentru a o schimba, pentru a demonstra că va fi o Cupă Mondială la care veți fi bineveniți. Unde veți putea veni să vă distrați pe cinste, să vă bucurați nu doar de eveniment, ci și de Statele Unite.

Acest mesaj trebuie repetat în permanență. Și dacă nu este repetat, este responsabilitatea noastră. Ca țară, ca și cultură”, a adăugat Lalas.

Donald Trump/ Foto: IMAGO

Când a fost întrebat despre faptul că Trump îi divizează mai mult pe americani decât îi unește, el a afirmat:

„Recunosc că, prin natura lui, este un provocator. Dacă această diviziune este reală în țara noastră și este legitim să vorbim despre asta, cred că ea este amplificată de tehnologiile informației și comunicării. Există mult mai mult consens între oameni decât se crede”.

