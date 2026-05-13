Pierdere importantă pentru Craiova  Motivul pentru care Steven Nsimba nu este pe foaia de joc la finala Cupei României

U CLUJ - U CRAIOVA. Steven Nsimba (29 de ani), atacantul oltenilor, nu face parte din lotul echipei pentru finala Cupei României.

Universitatea Craiova a suferit o pierdere importantă înaintea partidei de la Sibiu.

U CLUJ - U CRAIOVA. Steven Nsimba, OUT din lotul oltenilor

Din informațiile GOLAZO.ro, Nsimba s-a accidentat la antrenamentul echipei de ieri și nu se află nici măcar pe banca de rezervă.

Totuși, francezul a făcut deplasarea la Sibiu și va urmări partida din tribună.

13 goluri a marcat Nsimba în 44 de meciuri pentru U Craiova

Pentru această partidă, Filipe Coelho are, astfel, doi atacanți de meserie la dispoziție. Este vorba despre Monday Etim, care va începe ca titular, în timp ce Assad Al Hamlawi va fi rezervă.

U Cluj - U Craiova, echipele de start

U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chipciu - Drammeh, Bic, Nistor - Macalou, Lukic, El Sawy

Rezerve: Lefter, Codrea, Trică, Capradossi, Silva, Mendy, Stanojev, Postolachi, Simion

Lefter, Codrea, Trică, Capradossi, Silva, Mendy, Stanojev, Postolachi, Simion Antrenor: Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi U Craiova: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu - Băsceanu, Etim, Baiaram

Rezerve: Goncalves, Ștefan, Crețu, Mekvabishvili, Al Hamlawi, Rădulescu, Mogoș, Teles, Matei

Goncalves, Ștefan, Crețu, Mekvabishvili, Al Hamlawi, Rădulescu, Mogoș, Teles, Matei Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho Stadion : Municipal (Sibiu)

: Municipal (Sibiu) Arbitru: Marian Barbu, Asistenți: Mihai Marica, Marius Badea, VAR: Iulian Dima, AVAR: Cristina Trandafir

