Mural în Gaza Lamine Yamal, imortalizat în mijlocul ruinelor, după ce a fluturat steagul Palestinei la sărbătoarea titlului

Un mural dedicat lui Lamine Yamal a apărut pe o clădire distrusă din orașul Gaza.

Lucrarea, realizată de artiști palestinieni, îl prezintă pe starul spaniol de origine marocană alături de simbolurile palestiniene.

Lamine Yamal (18 ani) a fluturat un steag al Palestinei în timp ce Barcelona sărbătorea titlul câștigat în La Liga.

Gestul fotbalistului, asociat cu susținerea cauzei palestiniene, a avut un ecou uriaș la nivel internațional.

Residents of Gaza have drawn Lamine Yamal with the Palestinian flag for his gesture during the parade 🇵🇸❤️ pic.twitter.com/mNADsolHd5 — Reshad Rahman (@ReshadFCB) May 13, 2026

FOTO. Lamine Yamal a fluturat steagul Palestinei în timpul sărbătoririi titlului

Luni, cei de la Barcelona au ieșit cu autocarul prin oraș pentru a sărbători titlul câștigat în acest sezon. Bucuria a fost și mai mare ținând cont de faptul că succesul a venit chiar în fața marii rivale, Real Madrid.

Catalanii și-au început traseul de la Camp Nou și s-au îndreptat spre centrul orașului, iar pe parcursul drumului au fost întâmpinați de mii de fani.

În timpul sărbătorii, Lamine Yamal, care nu a putut evolua în El Clasico din cauza unei accidentări, a fost fluturat un steag al Palestinei.

Video: Lamine Yamal raising the the flag of Palestine. pic.twitter.com/PwELM6aT8u 🇵🇸 — barcacentre (@barcacentre) May 11, 2026

Hansi Flick (61 de ani) și-a exprimat dezaprobarea față de gestul lui Lamine Yamal (18 ani) de a flutura steagul Palestinei la sărbătoarea organizată de club pentru titlul de campioană câștigat în La Liga.

Tehnicianul german a mărturisit că a discutat personal cu jucătorul despre gestul său și a subliniat că nu este un adept al amestecului dintre sport și politică.

„Faptul că Lamine a apărut cu steagul Palestinei este ceva ce nu-mi place. Am vorbit cu el și, dacă vrea să facă asta… este decizia lui. Are 18 ani. Este major. Trebuie să ținem cont de ceea ce așteaptă oamenii de la noi…”, a declarat Hansi Flick.

Antrenorul Barcelonei a insistat asupra faptului că rolul echipei este să aducă bucurie suporterilor prin performanțele sportive, nu să alimenteze controverse politice.

„Ceea ce am văzut la paradă a fost foarte emoționant. Oamenii erau foarte fericiți, noi suntem aici ca să jucăm fotbal și ca oamenii să se simtă fericiți. Sunt mândru de echipă. Am avut accidentări... nu a fost ușor”.

Mesaje pro-Palestina în fotbal

În ultimul an, în Spania au existat numeroase manifestații și gesturi publice de susținere pentru Palestina, printre care și discursul lui Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, de la începutul acestui an.

Și Rayo Vallecano și-a arătat solidaritatea cu Palestina. După victoria din prima manșă din semifinalele Conference League, 1-0 cu Strasbourg, jucătorii echipei spaniole au sărbătorit alături de fani.

La un moment dat, Ilias Akhomach a sprintat în mulțime pentru a lua un steag al Palestinei.

Internaționalul marocan născut în Spania l-a așezat pe gazon în fața echipei, în aplauzele publicului, care a început să scandeze „Free Palestine” (n.r. Palestina Liberă), scrie football-espana.net.

