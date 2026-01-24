Ce se întâmplă cu Alexi Pitu Vejle a făcut anunțul despre jucătorul dorit de Dinamo și de Rapid

Mikkel Hemmersam (48 de ani), directorul sportiv de la Vejle, a vorbit despre situația lui Alexi Pitu (23 de ani).

Fostul fotbalist de la Farul Constanța nu s-a impus în Danemarca, la Vejle, echipă la care a ajuns în luna august. Românul a jucat în 12 meciuri și a marcat 4 goluri, toate în Cupa Danemarcei.

Mikkel Hemmersam: „Dacă nu își va găsi echipă, va fi pe picior de egalitate cu ceilalți jucători”

Conducătorul lui Vejle a vorbit despre situația lui Alexi Pitu și a anunțat că echipa daneză se va baza în continuare pe acesta, dacă nu va reuși să își găsească o altă echipă.

„Există mult interes pentru el. Acum este acasă, se antrenează și se pregătește. Apoi, vom vedea dacă va veni vreo ofertă pentru el. Iar dacă nu, va fi pe picior de egalitate cu toți ceilalți jucători odată cu revenirea meciurilor oficiale.

Nu poți ști niciodată ce se va întâmpla într-o fereastră de transferuri. Mereu trebuie să se pună trei părți de acord, iar din păcate încă nu suntem acolo. Așa că e dificil să spui dacă te aștepți la ceva sau nu. E greu să prezici”, a declarat Mikkel Hemmersam, conform tipsbladet.dk.

După ce s-a vorbit despre plecarea sa de la Veljle, Dinamo și Rapid ar fi pus ochii pe fotbalistul român trecut pe la Bordeaux.

400.000 de euro este cota lui Alexi Pitu, conform Transfermarkt

După ce s-a afirmat la Farul Constanța, Alexi Pitu a fost transferat de Bordeaux în ianuarie 2023. Francezii plăteau la acel moment două milioane de euro pentru atacantul român.

La Bordeaux, Pitu nu a reușit să confirme și, după retrogradarea echipei în liga a patra din motive financiare, a plecat la Dunkerque, club din cel de-al doilea eșalon al Franței.

Nici la Dunkerque nu s-a impus, fiind lăsat liber după doar 5 meciuri jucate.

Ulterior experienței nereușite de la Dunkerque, Pitu a plecat în Danemarca, la Vejle, în luna august a anului trecut.

