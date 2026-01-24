Ioan Varga e convins Patronul de la CFR Cluj, mesaj înainte de derby-ul cu FCSB: „Prindem play-off-ul dacă facem asta”

FCSB - CFR CLUJ. Ioan Varga, patronul formației din Gruia, a oferit o primă reacție înaintea confruntării din etapa #23 a Ligii 1.

Varga este optimist înaintea acestui duel și consideră că echipa sa va reuși să prindă play-off-ul în cazul unui succes pe Arena Națională.

FCSB - CFR CLUJ. Ioan Varga: „Dacă îi batem prindem play-off -ul”

„Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche după ceea ce s-a întâmplat cu FCSB la Zagreb, în meciul din Europa League. Acum este altceva!

Va fi un meci foarte greu pentru noi, dar eu sunt optimist, așa cum mă știți. Dacă îi batem acum pe Arena Națională pe cei de la FCSB, atunci prindem play-off-ul, eu așa zic” , a declarat Ioan Varga, citat de prosport.ro.

Înaintea partidei de duminică, FCSB și CFR Cluj sunt vecine de clasament, însă ambele se află în afara primelor șase locuri.

Campioana României se află pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce gruparea din Gruia este pe 10, cu 29 de puncte.

CFR Cluj are nevoie de un parcurs perfect

Formația antrenată de Daniel Pancu are un moral excelent. Vine după trei victorii consecutive (3-1 cu Csikszereda, 1-0 cu FC Botoșani și Oțelul Galați).

Totuși, pentru a-și asigura calificarea în play-off, CFR Cluj are nevoie de un parcurs perfect și în ultimele opt meciuri pe care le mai are de disputat până la finalul sezonului regulat.

În acest moment, UTA Arad este echipa ce se clasează pe locul 6, ultimul ce asigură calificarea în play-off, cu 33 de puncte.

În această etapă, gruparea antrenată de Adrian Mihalcea va da piept cu Rapid, în unul dintre cele mai interesante meciuri ale rundei.

Programul CFR-ului până la finalul sezonului regulat:

FCSB (deplasare)

Metaloglobus (acasă)

UTA (deplasare)

U Cluj (acasă)

Hermannstadt (deplasare)

Petrolul (acasă)

Farul (deplasare)

Dinamo (acasă)

