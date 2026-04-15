„Vom duce echipa în Liga 1” Alfred Simonis, despre finanțarea CJ Timiș la Poli Timișoara: „N-o să ne batem la titlu din bani publici” 

Alfred Simonis (41 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, a vorbit despre obiectivele Politehnicii Timișoara, echipă susținută de autoritățile locale.

În plus, edilul a explicat și modul în care Consiliul Județean își dorește să aloce fonduri către echipa de fotbal și a spus câteva cuvinte și despre mediul privat din Timișoara.

Alfred Simonis: „Nu pot accepta că orașe cât un cartier din Timișoara au echipă în Liga 1”

Invitat la un podcast, Alfred Simonis a fost întrebat despre finanțarea echipei de fotbal, dar și despre obiectivele Politehnicii.

„Eu nu pot accepta că sunt orașe în țara asta care sunt cât un cartier din Timișoara și au echipă în Liga 1. N-o să ne batem la titlu din bani publici, n-o să plătim salarii de sute de mii de euro din bani publici, dar vom duce echipa în Liga 1.

Știți cum sunt suporterii? În primul an sunt foarte bucuroși că promovăm. În al doilea an, dacă promovăm (n.r. - în Liga 1) sunt foarte bucuroși, dacă nu, un an mai au răbdare.

În al doilea an (n.r. - de Liga 2) dacă nu promovăm, al treilea va reprezenta o problemă. Dacă promovăm din primul an sunt mulțumiți că am promovat, dar apoi în al doilea an de Liga 1, dacă suntem la retrogradare încep să ne înjure.

Deci nu e o chestiune care să aducă neapărat voturi”, a declarat Alfred Simons, în podcastul „Buletin de Timișoara”.

Alfred Simonis: „Oamenii de afaceri din Timișoara sunt zgârciți”

Președintele CJ Timiș a vorbit și despre atragerea mediului privat în finanțarea echipei de fotbal și i-a numit pe afaceriștii timișoreni „zgârciți”:

„Trebuie ca acest oraș să aibă o echipă și sper că la un moment dat vom reuși să convingem un om de afaceri, în Timișoara am mari rezerve, ăștia sunt zgârciți, să bage niște bani în această echipă și eventual să o ducem să se bată la titlu, așa cum ar trebui să se întâmple”, a mai spus Alfred Simonis.

În acest moment, Politehnica Timișoara ocupă prima poziție în play-off-ul de promovare din liga a treia, la cinci puncte distanță de ocupanta locului secund, Sănătatea Cluj.

În Liga 3, echipele clasate pe primul loc în cele patru play-off-uri promovează direct în liga secundă, în timp ce echipele de pe locul al doilea vor juca în barajul de promovare.

Citește și

