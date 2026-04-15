„Chivu, omul potrivit la Inter” Diego Milito,  laude pentru român: „Era deja antrenor pe teren” + Ce spune despre Lautaro
Diego Milito, Cristi Chivu FOTO: IMAGO
alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 19:52
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 19:52
  • Diego Milito (46 de ani), fostul atacant de la Inter și coleg cu Cristi Chivu (45 de ani), a vorbit despre aventura tehnicianului român la gruparea milaneză.
  • În plus, fostul fotbalist argentinian a vorbit și despre Lautaro Martinez (28 de ani), cel care a declarat că și-ar dori să revină la Racing Club, echipa la care Milito este președinte și, totodată, echipa la care Lautaro și-a început cariera.

Diego Milito l-a lăudat pe Cristi Chivu, cel alături de care a câștigat Liga Campionilor în 2010, în tricoul grupării milaneze.

Diego Milito, despre Cristi Chivu: „E omul potrivit la Inter”

Întrebat despre foștii săi coechipieri care au devenit între timp antrenori, Diego Milito a declarat:

„Erau deja antrenori pe teren: Cristian Chivu este cu siguranță omul potrivit pentru Inter, știam că va deveni un antrenor grozav.

Mi-am imaginat un viitor similar și pentru Cambiasso, dar e ciudat că nu s-a concretizat încă. Sunt sigur, însă, că vom auzi în continuare multe despre Thiago Motta: este incredibil de talentat și va avea șansa să o demonstreze”, a declarat Milito, conform tuttomercatoweb.com.

Inter, cu Cristi Chivu antrenor, este foarte aproape de câștigarea titlului în Italia, fiind la nouă puncte distanță de locul secund, cu șase etape înainte de final.

Diego Milito, despre Lautaro Martinez: „Mai are multe de oferit la Inter, dar ușa va fi mereu deschisă pentru el”

Milito, cel care este președintele lui Racing Club, grupare din Argentina, a vorbit despre posibilitatea ca Lautaro să revină la clubul care l-a lansat în fotbal, după ce acesta a spus de mai multe ori că și-ar dori să revină „acasă”.

„Mai are mulți ani de oferit lui Inter, dar ușile sunt mereu deschise pentru el. Lautaro a debutat în prima echipă la Racing, venind în locul meu: se vedea imediat că era un jucător extraordinar, cu o mentalitate excepțională”, a mai spus Milito.

62 de meciuri
a jucat Lautaro în tricoul lui Racing, în perioada 2015-2018. A marcat 27 de goluri și a reușit șase pase decisive

În luna martie, Lautaro a dezvăluit că și-ar dori să revină în Argentina, la Racing:

„Visul meu este să mă întorc la Racing. Încerc să o conving pe soția mea, iar ea mă susține. Evident, depinde de multe lucruri, legate de familie, dar și de cum mă simt fizic.

Dar visul meu este să mă întorc la Racing pentru cel puțin un an, nu știu însă când. Mai am trei ani de contract cu Inter. Mi-ar plăcea să rămân în fotbalul de nivel înalt cât mai mult timp.

Mă simt bine și sunt încă tânăr, dar în viitor aș vrea să le arăt copiilor mei dragostea pe care oamenii de la Racing o au pentru mine”.

Lautaro Martinez și Diego Milito FOTO: IMAGO

