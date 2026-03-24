„E gata! Definitiv!” Anunț despre startul lucrărilor la cea mai importantă arenă din vestul României: „Să fie clar!” » Cât va costa

Stadionul „Dan Păltinișanu"
alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 16:51
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 16:51
  • Alfred Simonis (41 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, a oferit, luni, un anunț important cu privire la startul lucrărilor de la noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara.

În urmă cu două săptămâni, Compania Națională de Investiții (CNI) a anunțat numele companiei care va construi noua arenă a Timișoarei.

Singurul obstacol înainte de începerea etapei de proiectare era să nu existe nicio contestație, în termen de 10 zile, lucru care s-a și întâmplat.

Alfred Simonis: „E gata! Nimic nu se mai poate schimba”

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a transmis că nu a fost contestat câștigătorul licitației pentru construirea stadionului „Dan Păltinișanu”.

Astfel, proiectul poate să înceapă, urmând ca în următoarele 8 luni să fie făcută proiectarea stadionului.

„E gata! Definitiv! Avem constructor desemnat pentru construirea stadionului Dan Păltinișanu și nimic nu se mai poate schimba.

Vă anunțam în urmă cu câteva zile că o asociere de firme a fost anunțată drept câștigătoare a licitației pentru a ridica arena «Dan Păltinișanu», dar că, timp de zece zile se pot depune contestații.

Acest termen a expirat, câștigătorul nu a mai fost contestat și acum totul este clar. În câteva zile se va semna contractul de finanțare și începe prima fază: proiectarea stadionului, pentru realizarea căreia sunt necesare opt luni, iar apoi alte 24 pentru ridicarea efectivă a stadionului”, a transmis în primă fază Alfred Simonis.

Președintele Consiliului Județean Timiș a mai adăugat că urmează să fie alocată cofinanțarea de 25%, adică puțin peste 126 de milioane de lei, pentru a se putea începe construcția stadionului.

„Zilele următoare voi solicita colegilor mei consilieri județeni să adoptăm o hotărâre de consiliu prin care să asumăm cofinanțarea arenei cu 25% din suma necesară pentru finalizarea proiectului.

Potrivit documentelor primite de la Compania Națională de Investiții, cofinanțarea Consiliul Județean este de puțin peste 126 de milioane de lei.

Vreau să fie foarte clar: Consiliul Județean Timiș are resursele necesare pentru a-și aduce contribuția la ridicarea stadionului. Am ținut să fac această precizare pentru a preveni eventuale pusee de cunoștințe administrative ale unor decidenți locali care au mai exprimat opinii halucinante și pe alte subiecte.

Facem stadion la Timișoara!”, a mai precizat Alfred Simonis.

Compania Naţională de Investiţii (CNI) a anunţat că o asociere al cărei lider este compania CONCELEX a câștigat licitația pentru construirea noului stadion „Dan Păltinișanu”.

Această companie a construit și stadionul Steaua din București, dar și noul Terminal al Aeroportului Internaţional din Timișoara, conform news.ro.

Licitația pentru stadionul timișorean, estimată la aproximativ 140 de milioane de euro, fusese câștigată inițial anul trecut de o asociere condusă de compania CON-A, una dintre cele șapte oferte depuse pentru proiect, conform liga2.prosport.ro.

Asocierea clasată pe locul al doilea, condusă de Concelex și din care face parte și compania Construcții Erbașu, a contestat rezultatul licitației.

Inițial, contestația a fost respinsă de Tribunalul București, însă Curtea de Apel București a admis apelul și a dispus reluarea procedurii de evaluare a ofertelor, fără a relua însă etapa depunerii acestora.

În urma reevaluării, CNI a realizat o nouă atribuire a contractului.

Noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara

Noul stadion „Dan Păltinișanu”, proiect evaluat la aproximativ 140 de milioane de euro, va avea:

  • 32.000 de locuri
  • tribune complet acoperite
  • o infrastructură modernă, la standarde internaționale

Complexul sportiv va fi omologat la Categoria UEFA 4, permițând astfel desfășurarea:

  • Meciurilor de campionat național
  • Liga Campionilor
  • Competiții europene
  • Competiții mondiale

Complexul sportiv va respecta standardele necesare pentru rugby, inclusiv pentru Liga Națională și competiții internaționale.

