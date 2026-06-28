„Război” la CM 2026  Un post TV din Algeria a cenzurat victoria Marocului de la Mondial + Emisia unei televiziuni, suspendată
Mohamed Meziane, ministrul Comunicațiilor din Algeria/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

„Război” la CM 2026 Un post TV din Algeria a cenzurat victoria Marocului de la Mondial + Emisia unei televiziuni, suspendată

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 23:56
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 00:21
  • Televiziunea publică din Algeria a cenzurat rezultatele Marocului de la Cupa Mondială.
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Evoluțiile selecționatei antrenate de Mohamed Ouahbi (49 de ani) au fost lăudate de publicul internațional.

„Leii din Atlas” s-au calificat în 16-imile Cupei Mondiale de pe locul 2 al grupei C, după ce a terminat la egalitate de puncte, 7, cu Brazilia. Cu toate acestea, televiziunea din Algeria a omis să includă orice mențiune pozitivă despre Maroc.

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Algeria cenzurează rezultatele Marocului de la Campionatul Mondial

În ultima etapă a grupelor, campioana Africii a învins Haiti, scor 4-2.

Postul TV 3, care face parte din portofoliul televiziunii naționale algeriene, a amintit rezultatele înregistrate la Cupa Mondială joi seară și vineri dimineața fără a include meciul Marocului.

Foto: captură ecran reddit.com Foto: captură ecran reddit.com
Foto: captură ecran reddit.com

De altfel, la ediția Cupei Mondiale din 2022, un jurnalist a fost concediat după ce a menționat numele Marocului.

În plus, la sfârșitul lunii februarie, un suporter algerian în vârstă de 22 de ani a primit o condamnare de doi ani de închisoare pentru că a purtat un tricou al echipei naționale a Marocului la un meci de fotbal disputat în Algeria, potrivit safricatopsports.com.

  • În 2021, Algeria a rupt relațiile diplomatice cu Marocul, motivul oficial fiind o combinație de acuzații care au legătură cu securitatea de stat, tensiuni politice și conflicte vechi nerezolvate.

Algeria a suspendat emisia unui post TV timp de 3 zile

Lucrurile nu se opresc aici. În noaptea de 23 iunie, postul de televiziune Dz News a fost sancționat cu suspendarea emisiei timp de trei zile de către Autoritatea Națională Independentă pentru Reglementare în Domeniul Audiovizualului (ANIRA).

Motivul? A criticat prestația selecționatei din Algeria, după înfrângerea drastică suferită în meciul cu Argentina (0-3), potrivit atalayar.com.

Conform comunicatului oficial emis de ANIRA, canalul de televiziune a încălcat codul deontologic prin difuzarea de conținut care conținea „acuzații grave la adresa membrilor echipei naționale”, mergând chiar până la a pune la îndoială angajamentul televiziunii și a insinua presupuse nereguli financiare.

Organismul de supraveghere susține că aceste intervenții au constituit „judecăți arbitrare” care au alimentat campanii digitale de denigrare la adresa fotbaliștilor.

Algeria a încheiat grupa J pe poziția a 3-a, cu 4 puncte, la egalitate cu Austria, dar cu un golaveraj mai slab.

Africanii au reușit să prindă unul dintre cele 8 locuri rezervate echipelor care termină pe locul 3 și s-au calificat în 16-imi, unde vor înfrunta Elveția. Partida este programată vineri, de la 6:00 (ora României), la Vancouver.

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