Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu! +11 foto
Jucătorii celor de la Real Madrid protestând după eliminarea lui Camavinga
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!

alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 00:30
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 07:33
  • BAYERN - REAL MADRID 4-3. Au sărit scântei la finalul meciului de pe „Allianz Arena”.

A fost o seară nebună la Munchen în duelul dintre Bayern și Real Madrid, din manșa secundă a sferturilor de finală din Liga Campionilor.

„Los Blancos” porneau cu handicap de un gol pe care au reușit să-l anuleze de 3 ori, dar nu a fost suficient pentru calficare!

Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!

Jucătorii Realului au sărit la gâtul arbitrului

Cu 5 minute înaintea finalului timpului regulamentar, tabela arăta 3-2 pentru Real Madrid, adică 4-4 la general.

Era scor de prelungiri, dar lucrurile au luat o întorsătură nefavorabilă pentru gruparea antrenată de Alvaro Arbeloa.

Introdus în minutul 62 în locul lui Brahim Diaz, Eduardo Camavinga a fost eliminat pentru două cartonașe galbene văzute într-un interval de 8 minute.

Primul în minutul 78 pentru fault, iar al doilea pentru întârzierea reluării jocului.

Eliminarea lui Camavinga FOTO Captură Prima Sport (3).png
Eliminarea lui Camavinga FOTO Captură Prima Sport (3).png

În inferioritate numerică, Real Madrid nu a mai rezistat presiunii campioanei Germaniei, care a reușit să întoarcă scorul și să se impună cu 4-3, prin golurile lui Diaz ('89) și Olise (90+4).

La finalul partidei, jucătorii echipei de pe „Santiago Bernabeu” n-au mai putut să-și țină nervii în frâu. L-au înconjurat pe „centralul” Slavko Vincic pentru a cere explicații cu privirea la al doilea cartonaș galben acordat lui Camavinga.

Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (1).png
Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (1).png

Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (1).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (2).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (3).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (4).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (5).png
Vehement, Jude Bellingham nu a mai ținut cont de nimic și a început să urle la arbitrul de rezervă, David Smajc.

Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (2).png
Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (2).png

Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (1).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (2).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (3).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (4).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (5).png
Protestele jucătorilor oaspeți au continuat și în drumul spre vestiare, iar Vincic i-a arătat direct cartonașul roșu lui Arda Guler, marcatorul unei „duble” în minutele 1 și 29.

Real Madrid, eliminată al doilea an consecutiv în sferturile de finală din Liga Campionilor

Câștigătoare a competiției în sezonul 2023 - 2024, Real Madrid nu a reușit să depășească faza sferturilor de finală nici în această stagiune, lucru petrecut și anul trecut.

Atunci, „galacticii” erau eliminați de Arsenal, după 0-3 pe Emirates și 1-2 pe „Santiago Bernabeu”

Pică transferul?!  Fair-play-ul financiar ar putea bloca plecarea jucătorului de la Inter
Pică transferul?! Fair-play-ul financiar ar putea bloca plecarea jucătorului de la Inter
Pică transferul?!  Fair-play-ul financiar ar putea bloca plecarea jucătorului de la Inter

Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali: „Ce mă interesează pe mine?”
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
„Durerea îl ține pe loc” Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
Liga Campionilor Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
Liga Campionilor  Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
 U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
 U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului

