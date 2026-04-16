Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!

BAYERN - REAL MADRID 4-3. Au sărit scântei la finalul meciului de pe „Allianz Arena”.

A fost o seară nebună la Munchen în duelul dintre Bayern și Real Madrid, din manșa secundă a sferturilor de finală din Liga Campionilor.

„Los Blancos” porneau cu handicap de un gol pe care au reușit să-l anuleze de 3 ori, dar nu a fost suficient pentru calficare!

Jucătorii Realului au sărit la gâtul arbitrului

Cu 5 minute înaintea finalului timpului regulamentar, tabela arăta 3-2 pentru Real Madrid, adică 4-4 la general.

Era scor de prelungiri, dar lucrurile au luat o întorsătură nefavorabilă pentru gruparea antrenată de Alvaro Arbeloa.

Introdus în minutul 62 în locul lui Brahim Diaz, Eduardo Camavinga a fost eliminat pentru două cartonașe galbene văzute într-un interval de 8 minute.

Primul în minutul 78 pentru fault, iar al doilea pentru întârzierea reluării jocului.

În inferioritate numerică, Real Madrid nu a mai rezistat presiunii campioanei Germaniei, care a reușit să întoarcă scorul și să se impună cu 4-3, prin golurile lui Diaz ('89) și Olise (90+4).

La finalul partidei, jucătorii echipei de pe „Santiago Bernabeu” n-au mai putut să-și țină nervii în frâu. L-au înconjurat pe „centralul” Slavko Vincic pentru a cere explicații cu privirea la al doilea cartonaș galben acordat lui Camavinga.

Vehement, Jude Bellingham nu a mai ținut cont de nimic și a început să urle la arbitrul de rezervă, David Smajc.

Protestele jucătorilor oaspeți au continuat și în drumul spre vestiare, iar Vincic i-a arătat direct cartonașul roșu lui Arda Guler, marcatorul unei „duble” în minutele 1 și 29.

Real Madrid, eliminată al doilea an consecutiv în sferturile de finală din Liga Campionilor

Câștigătoare a competiției în sezonul 2023 - 2024, Real Madrid nu a reușit să depășească faza sferturilor de finală nici în această stagiune, lucru petrecut și anul trecut.

Atunci, „galacticii” erau eliminați de Arsenal, după 0-3 pe Emirates și 1-2 pe „Santiago Bernabeu”

Citește și

