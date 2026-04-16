Bayern - Real Madrid 4-3 (6-4 la general). Campioana Germaniei s-a calificat în penultimul act al Ligii Campionilor, la capătul unei duble manșe spectaculoase.

Cele două formații etalon ale fotbalului european au oferit un show incredibil în returul de pe Allianz Arena, cu o primă repriză în care s-au marcat 5 goluri, însă partida nu a fost deloc lipsită de controverse.

Bayern - Real Madrid 4-3 . Analiza fazelor controversate din Liga Campionilor

„Centralul” Slavko Vincic și arbitrul VAR, Dennis Higler, au considerat, de mai multe ori, că nu este necesar să intervină la anumite dueluri sau hențuri, care s-ar fi putut solda fie cu eliminări, fie cu lovituri de la 11 metri, sau chiar ar fi putut împiedica marcarea unui gol.

În minutul 23, Ferland Mendy a pătruns pe partea stângă în careul advers, unde a intrat în contact cu Jonathan Tah, iar madrilenii au cerut lovitură de la 11 metri, pentru o tragere de tricou. Nu l-au convins pe Vincic.

Cinci minute mai târziu, la scorul de 1-1, Brahim Diaz cade ușor la un duel cu Laimer, arbitrul acordând lovitura liberă din care Arda Guler avea să marcheze spectaculos pentru 2-1.

Căderea lui Brahim Diaz, care a obținut lovitura liberă transformată de Arda Guler, minutul 27

După alte 10 minute, Bayern a cerut penalty în două rânduri, la faze consecutive, inițial pentru o intervenție a lui Militao la pătrunderea în viteză a lui Laimer, iar apoi pentru un henț al lui Mendy, la centrarea lui Stanisic.

Intervenția lui Militao asupra lui Laimer, unde Bayern a cerut penalty, minutul 37

Harry Kane a reușit să restabilească egalitatea la acțiunea imediat următoare, iar fazele nu au mai fost revăzute de oficiali.

Hențul lui Mendy la care Bayern a cerut penalty, la faza imediat următoare, tot în minutul 37

Seria de controverse a continuat tot în defavoarea lui Bayern. Rudiger l-a lovit violent pe Stanisic cu cotul în stomac, jucătorul bavarezilor acuzând dureri minute bune, întins pe gazon, însă arbitrul a lăsat jocul să continue, iar Real Madrid a plecat pe contraatacul care avea să fie finalizat cu gol de Kylian Mbappe. Oaspeții treceau din nou în avantaj, 3-2.

Faultul lui Rudiger asupra lui Stanisic, nesancționat, în urma căruia Real Madrid a făcut 3-2, minutul 41

În minutul 74, Rudiger a fost iertat de al doilea cartonaș galben, după o intrare dură asupra lui Laimer, aproape de marginea terenului. Acesta văzuse primul galben pentru proteste, cu 4 minute mai devreme.

Rudiger, iertat de al doilea cartonaș galben în minutul 74, după un fault asupra lui Laimer

În minutul 86 a venit eliminarea lui Camavinga, care a văzut al doilea galben după ce a întârziat reluarea jocului, însă atât jucătorul, cât și arbitrul Vincic au dat senzația că nu știau de existența primului cartonaș încasat de francez.

Ulterior acestei eliminări, Bayern a reușit să mai puncteze de două ori în finalul meciului, prin Diaz și Olise, obținând calificarea în semifinale, unde va întâlni campioana Europei, PSG.

