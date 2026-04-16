Bayern - Real, spectacol și controverse FOTO. Fazele care ar fi putut schimba soarta partidei din sferturile Ligii Campionilor +6 foto
Slavko Vincic în Bayern - Real Madrid 4-3.
Bayern - Real, spectacol și controverse FOTO. Fazele care ar fi putut schimba soarta partidei din sferturile Ligii Campionilor

alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 10:22
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 10:24
  • Bayern - Real Madrid 4-3 (6-4 la general). Campioana Germaniei s-a calificat în penultimul act al Ligii Campionilor, la capătul unei duble manșe spectaculoase.

Cele două formații etalon ale fotbalului european au oferit un show incredibil în returul de pe Allianz Arena, cu o primă repriză în care s-au marcat 5 goluri, însă partida nu a fost deloc lipsită de controverse.

„Niciodată n-a urmat corect pașii” Nicolescu explică ce l-a împiedicat pe Karamoko să devină „cel mai bun străin din campionat”
Citește și
„Niciodată n-a urmat corect pașii” Nicolescu explică ce l-a împiedicat pe Karamoko să devină „cel mai bun străin din campionat”
Citește mai mult
„Niciodată n-a urmat corect pașii” Nicolescu explică ce l-a împiedicat pe Karamoko să devină „cel mai bun străin din campionat”

Bayern - Real Madrid 4-3. Analiza fazelor controversate din Liga Campionilor

„Centralul” Slavko Vincic și arbitrul VAR, Dennis Higler, au considerat, de mai multe ori, că nu este necesar să intervină la anumite dueluri sau hențuri, care s-ar fi putut solda fie cu eliminări, fie cu lovituri de la 11 metri, sau chiar ar fi putut împiedica marcarea unui gol.

În minutul 23, Ferland Mendy a pătruns pe partea stângă în careul advers, unde a intrat în contact cu Jonathan Tah, iar madrilenii au cerut lovitură de la 11 metri, pentru o tragere de tricou. Nu l-au convins pe Vincic.

Căderea lui Brahim Diaz, care a obținut lovitura liberă transformată de Arda Guler, minutul 27
Căderea lui Brahim Diaz, care a obținut lovitura liberă transformată de Arda Guler, minutul 27

Faultul lui Tah asupra lui Ferland Mendy, minutul 22 Căderea lui Brahim Diaz, care a obținut lovitura liberă transformată de Arda Guler, minutul 27 Intervenția lui Militao asupra lui Laimer, unde Bayern a cerut penalty, minutul 37 Hențul lui Mendy la care Bayern a cerut penalty, la faza imediat următoare, tot în minutul 37 Faultul lui Rudiger asupra lui Stanisic, nesancționat, în urma căruia Real Madrid a făcut 3-2, minutul 41
Cinci minute mai târziu, la scorul de 1-1, Brahim Diaz cade ușor la un duel cu Laimer, arbitrul acordând lovitura liberă din care Arda Guler avea să marcheze spectaculos pentru 2-1.

Căderea lui Brahim Diaz, care a obținut lovitura liberă transformată de Arda Guler, minutul 27 (FOTO: captură Prima Sport 1) Căderea lui Brahim Diaz, care a obținut lovitura liberă transformată de Arda Guler, minutul 27 (FOTO: captură Prima Sport 1)
Căderea lui Brahim Diaz, care a obținut lovitura liberă transformată de Arda Guler, minutul 27 (FOTO: captură Prima Sport 1)

După alte 10 minute, Bayern a cerut penalty în două rânduri, la faze consecutive, inițial pentru o intervenție a lui Militao la pătrunderea în viteză a lui Laimer, iar apoi pentru un henț al lui Mendy, la centrarea lui Stanisic.

Intervenția lui Militao asupra lui Laimer, unde Bayern a cerut penalty, minutul 37 (FOTO: captură Prima Sport 1) Intervenția lui Militao asupra lui Laimer, unde Bayern a cerut penalty, minutul 37 (FOTO: captură Prima Sport 1)
Intervenția lui Militao asupra lui Laimer, unde Bayern a cerut penalty, minutul 37 (FOTO: captură Prima Sport 1)

Harry Kane a reușit să restabilească egalitatea la acțiunea imediat următoare, iar fazele nu au mai fost revăzute de oficiali.

Hențul lui Mendy la care Bayern a cerut penalty, la faza imediat următoare, tot în minutul 37 (FOTO: captură Prima Sport 1) Hențul lui Mendy la care Bayern a cerut penalty, la faza imediat următoare, tot în minutul 37 (FOTO: captură Prima Sport 1)
Hențul lui Mendy la care Bayern a cerut penalty, la faza imediat următoare, tot în minutul 37 (FOTO: captură Prima Sport 1)

Seria de controverse a continuat tot în defavoarea lui Bayern. Rudiger l-a lovit violent pe Stanisic cu cotul în stomac, jucătorul bavarezilor acuzând dureri minute bune, întins pe gazon, însă arbitrul a lăsat jocul să continue, iar Real Madrid a plecat pe contraatacul care avea să fie finalizat cu gol de Kylian Mbappe. Oaspeții treceau din nou în avantaj, 3-2.

Faultul lui Rudiger asupra lui Stanisic, nesancționat, în urma căruia Real Madrid a făcut 3-2, minutul 41 (FOTO: captură Prima Sport 1) Faultul lui Rudiger asupra lui Stanisic, nesancționat, în urma căruia Real Madrid a făcut 3-2, minutul 41 (FOTO: captură Prima Sport 1)
Faultul lui Rudiger asupra lui Stanisic, nesancționat, în urma căruia Real Madrid a făcut 3-2, minutul 41 (FOTO: captură Prima Sport 1)

În minutul 74, Rudiger a fost iertat de al doilea cartonaș galben, după o intrare dură asupra lui Laimer, aproape de marginea terenului. Acesta văzuse primul galben pentru proteste, cu 4 minute mai devreme.

Rudiger, iertat de al doilea cartonaș galben în minutul 74, după un fault asupra lui Laimer (FOTO: captură Prima Sport 1) Rudiger, iertat de al doilea cartonaș galben în minutul 74, după un fault asupra lui Laimer (FOTO: captură Prima Sport 1)
Rudiger, iertat de al doilea cartonaș galben în minutul 74, după un fault asupra lui Laimer (FOTO: captură Prima Sport 1)

În minutul 86 a venit eliminarea lui Camavinga, care a văzut al doilea galben după ce a întârziat reluarea jocului, însă atât jucătorul, cât și arbitrul Vincic au dat senzația că nu știau de existența primului cartonaș încasat de francez.

Eliminarea lui Camavinga FOTO Captură Prima Sport (4).png
Eliminarea lui Camavinga FOTO Captură Prima Sport (4).png

Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (1).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (2).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (3).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (4).png Scandalul de la finalul meciului Bayern - Real Madrid FOTO Captură Prima Sport (5).png
Ulterior acestei eliminări, Bayern a reușit să mai puncteze de două ori în finalul meciului, prin Diaz și Olise, obținând calificarea în semifinale, unde va întâlni campioana Europei, PSG.

Citește și

Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
Liga Campionilor
00:30
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
Citește mai mult
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
 Neymar, conflict cu fanii  Brazilianul a marcat din nou pentru Santos și s-a certat cu un suporter: „Un nenorocit gras”
Campionate
00:17
Neymar, conflict cu fanii Brazilianul a marcat din nou pentru Santos și s-a certat cu un suporter: „Un nenorocit gras”
Citește mai mult
 Neymar, conflict cu fanii  Brazilianul a marcat din nou pentru Santos și s-a certat cu un suporter: „Un nenorocit gras”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
Nationala
10:19
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
Citește mai mult
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Superliga
11:14
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Citește mai mult
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Superliga
11:56
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Citește mai mult
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Fotbal feminin
11:50
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Citește mai mult
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:57
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
11:56
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
11:50
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
11:14
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Superliga
10:46
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Citește mai mult
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Superliga
00:18
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Citește mai mult
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Nationala
16.04
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Citește mai mult
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
B365
16.04
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
Citește mai mult
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă

Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 14 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
