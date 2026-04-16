Participă Iran la CM 2026? Anunțul categoric făcut de președintele FIFA: „M-am dus să-i văd acum două săptămâni. Nu trăim pe Lună”

Gianni Infantino, președintele FIFA, e sigur că Iran va participa la Cupa Mondială din această vară, în ciuda conflictului armat cu SUA.

În prima jumătate a lunii martie, reprezentanții guvernului iranian au solicitat ca meciurile naționalei de la turneul final să fie mutate din SUA în Mexic, însă FIFA nu a fost de acord, informație confirmată de președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum.

Gianni Infantino: „Iran va veni la Cupa Mondială”

Prezent la Forumul „Invest in America”, organizat la Washington, președintele FIFA spune că Iranul va fi prezent în SUA pentru CM 2026.

„Echipa iraniană va veni, cu siguranță. Sperăm că, până atunci, situația va fi una pașnică, ceea ce ar ajuta. Dar Iranul trebuie să vină, desigur. Ei își reprezintă poporul. S-au calificat. Jucătorii vor să joace”, a declarat Infantino, citat de espn.com.

La finalul lunii trecute, Infantino a vizitat echipa Iranului în timpul unui stagiu de pregătire în Turcia.

„M-am dus să-i văd acum două săptămâni, aveau un cantonament în Antalya. Și chiar vor să joace. Și ar trebui să joace, sportul ar trebui să fie în afara politicii”.

Bine, nu trăim pe Lună, ci pe planeta Pământ, dar dacă nu mai e nimeni altcineva care să creadă în construirea de punți și în menținerea lor intacte și unite, ei bine, noi facem asta. Gianni Infantino, președinte FIFA

Grupa Iranului de la CM 2026

Delegația iraniană trebuie să ajungă la cantonamentul din Tucson, Arizona, cel târziu pe 10 iunie, pentru turneul care se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Iran e în Grupa G de la CM 2026, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Naționala antrenată de Amir Ghalenoei ar urma să dispute cele trei meciuri din grupă în Statele Unite:

cu Noua Zeelandă, pe 15 iunie, la Los Angeles

cu Belgia, pe 21 iunie, tot la Los Angeles

cu Egipt, pe 26 iunie, la Seattle.

Dacă va participa și va trece de faza grupelor, Iranul ar urma să joace, probabil, tot în SUA.

Donald Trump a afirmat recent că „nu-i pasă prea mult” dacă echipa Iranului va fi prezent la CM 2026.

Președintele american a afirmat că selecționata asiatică este binevenită și că jucătorii vor fi tratați ca niște vedete, dar și că siguranța acestora ar fi pusă în pericol.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

