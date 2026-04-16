Participă Iran la CM 2026? Anunțul categoric făcut de președintele FIFA: „M-am dus să-i văd acum două săptămâni. Nu trăim pe Lună”
Gianni Infantino (Foto: IMAGO)
Campionatul Mondial

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 10:07
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 10:09
  • Gianni Infantino, președintele FIFA, e sigur că Iran va participa la Cupa Mondială din această vară, în ciuda conflictului armat cu SUA.

În prima jumătate a lunii martie, reprezentanții guvernului iranian au solicitat ca meciurile naționalei de la turneul final să fie mutate din SUA în Mexic, însă FIFA nu a fost de acord, informație confirmată de președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum.

Gianni Infantino: „Iran va veni la Cupa Mondială”

Prezent la Forumul „Invest in America”, organizat la Washington, președintele FIFA spune că Iranul va fi prezent în SUA pentru CM 2026.

„Echipa iraniană va veni, cu siguranță. Sperăm că, până atunci, situația va fi una pașnică, ceea ce ar ajuta. Dar Iranul trebuie să vină, desigur. Ei își reprezintă poporul. S-au calificat. Jucătorii vor să joace”, a declarat Infantino, citat de espn.com.

La finalul lunii trecute, Infantino a vizitat echipa Iranului în timpul unui stagiu de pregătire în Turcia.

„M-am dus să-i văd acum două săptămâni, aveau un cantonament în Antalya. Și chiar vor să joace. Și ar trebui să joace, sportul ar trebui să fie în afara politicii”.

Bine, nu trăim pe Lună, ci pe planeta Pământ, dar dacă nu mai e nimeni altcineva care să creadă în construirea de punți și în menținerea lor intacte și unite, ei bine, noi facem asta. Gianni Infantino, președinte FIFA

Grupa Iranului de la CM 2026

Delegația iraniană trebuie să ajungă la cantonamentul din Tucson, Arizona, cel târziu pe 10 iunie, pentru turneul care se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Iran e în Grupa G de la CM 2026, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Naționala antrenată de Amir Ghalenoei ar urma să dispute cele trei meciuri din grupă în Statele Unite:

  • cu Noua Zeelandă, pe 15 iunie, la Los Angeles
  • cu Belgia, pe 21 iunie, tot la Los Angeles
  • cu Egipt, pe 26 iunie, la Seattle.

Dacă va participa și va trece de faza grupelor, Iranul ar urma să joace, probabil, tot în SUA.

Donald Trump a afirmat recent că „nu-i pasă prea mult” dacă echipa Iranului va fi prezent la CM 2026.

Președintele american a afirmat că selecționata asiatică este binevenită și că jucătorii vor fi tratați ca niște vedete, dar și că siguranța acestora ar fi pusă în pericol.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

FIFA Cupa Mondiala iran gianni infantino cm 2026
Top stiri
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Superliga
10:46
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Citește mai mult
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Superliga
00:18
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Citește mai mult
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Nationala
16.04
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Citește mai mult
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
B365
16.04
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
Citește mai mult
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 14 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share