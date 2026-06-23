Va antrena în Premier League Fostul tehnician de la  Real Madrid și-a găsit echipă

Alvaro Arbeloa (43 de ani) va deveni antrenorul unei echipe din Premier League, la scurt timp după despărțirea de Real Madrid.

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Instalat în ianuarie pe banca „galacticilor”, în locul lui Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa a rezistat doar câteva luni la Real Madrid.

Fostul fundaș a fost înlocuit de Jose Mourinho în funcția de antrenor principal echipei de pe „Bernabeu”.

Alvaro Arbeloa, noul antrenor al celor de la Fulham

Fulham este pe punctul de a oficializa numirea lui Alvaro Arbeloa pe banca tehnică a echipei. Contractul ar urma să fie valabil pentru următoarele trei sezoane, anunță nytimes.com.

Clubul din vestul Londrei caută un nou antrenor, după despărțirea de Marco Silva, care a condus echipa în ultimele 5 sezoane.

Tehnicianul portughez în vârstă de 48 de ani ar fi ajuns la un acord cu Benfica, echipă care a fost antrenată până în această vară de Jose Mourinho.

229 de meciuri a antrenat-o Marco Silva pe Fulham. A obținut 104 victorii, 42 de remize și a suferit 83 de înfrângeri (401-334 golaveraj)

Alvaro Arbeloa ar fi purtat deja câteva discuții cu conducerea clubului englez legate de componența staff-ului tehnic și planificarea lotului pentru sezonul viitor.

Fulham a încheiat stagiunea precedentă pe locul 11 în Premier League, aceeași poziție pe care a ocupat-o și în sezonul anterior sub conducerea lui Silva.

Portughezul fusese numit antrenor al lui Fulham în 2021 și a readus rapid echipa în primul eșalon, câștigând titlul în Championship încă din primul său sezon.

Spaniolul ar urma să debuteze oficial pe banca lui Fulham împotriva lui Chelsea, echipă antrenată de Xabi Alonso, cel pe care îl înlocuise la Real. Meciul din prima etapă de Premier League este programat pe 24 august.

Alvaro Arbeloa a antrenat-o pe Real Madrid în 51 de meciuri, înregistrând 30 de victorii, 5 remize și 16 înfrângeri, fără a reuși să câștige vreun trofeu alături de „galactici”.

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