Imaginile potopului din Philadelphia VIDEO. Furtuna care a suspendat meciul Franța - Irak a provocat inundații și pagube în mai multe zone ale orașului american

Furtuna care a întrerupt timp de peste două ore meciul Franța - Irak de la Campionatul Mondial 2026 a produs efecte serioase în mai multe zone din Philadelphia.

Străzi inundate, mașini blocate în apă, copaci prăbușiți peste locuințe și evacuări de urgență au fost raportate în mai multe cartiere ale orașului.

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Furtuna care a întrerupt timp de peste două ore meciul Franța - Irak (3-0), de la Campionatul Mondial 2026, nu a creat probleme doar pe stadionul Lincoln Financial Field.

Pagubele produse de furtuna care a întrerupt meciul Franța - Irak de la Cupa Mondială 2026

În mai multe zone din Philadelphia, ploile torențiale și vântul puternic au provocat inundații, au avariat locuințe și au blocat circulația.

În cartierul Germantown, unul dintre cele mai afectate din oraș, apa a transformat străzile într-un adevărat torent.

Mai multe autoturisme au rămas parțial scufundate, iar locuitorii au raportat subsoluri inundate.

Din imaginile difuzate de televiziunea locală 6ABC se poate observa cum apa a acoperit carosabilul și a făcut imposibilă circulația în anumite zone.

Copaci prăbușiți, evacuări și alerte de tornadă în regiunea Philadelphia

O situație și mai gravă a fost în cartierul Tacony, unde un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit peste două case.

Zece persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza pagubelor produse de furtună. Din fericire, autoritățile nu au raportat victime.

Problemele au continuat și în Delaware County, la periferia Philadelphiei. Un alt arbore a căzut pe carosabil, iar un stâlp de electricitate a fost doborât de vântul puternic.

Echipele de intervenție au fost mobilizate în mai multe puncte pentru degajarea drumurilor și evaluarea pagubelor.

Potrivit postului local 6ABC, furtuna a făcut parte dintr-un sistem atmosferic sever care a generat numeroase avertizări meteo în regiune, inclusiv pentru furtuni puternice și risc de tornadă.

În total, meteorologii au emis 19 avertizări de furtună severă și cinci avertizări de tornadă în zona metropolitană Philadelphia.

Unde au stat spectatorii în timpul furtunii

În timp ce furtuna provoca inundații și pagube în mai multe cartiere ale Philadelphiei, cei peste 60.000 de spectatori prezenți la meci au fost nevoiți să se refugieze în interiorul stadionului.

La pauză, când Franța conducea cu 1-0 prin golul marcat de Kylian Mbappe în minutul 14, organizatorii au evacuat tribunele și au direcționat fanii către culoarele și spațiile acoperite ale arenei, unde au așteptat mai bine de două ore reluarea partidei.

Primul meci întrerupt de furtună

Astfel, partida disputată pe stadionul Lincoln Financial Field a devenit astfel primul meci de la această ediție a Campionatului Mondial afectat de vreme.

Conform protocolului de siguranță aplicat de FIFA, meciurile sunt întrerupte dacă sunt detectate fulgere într-un perimetru de 13 kilometri în jurul stadionului.

Partida poate fi reluată doar după 30 de minute fără alte descărcări electrice, însă orice nou fulger observat în zonă face ca perioada de așteptare să înceapă din nou.

În cele din urmă, jocul a fost reluat după două ore, iar Franța și-a confirmat superioritatea prin alte două goluri, marcate de Mbappe și Ousmane Dembele.

Meciul a durat în total aproape patru ore, inclusiv întreruperea provocată de furtună.

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