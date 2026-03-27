Ce program au „tricolorii” Naționala României a revenit la Mogoșoaia, după înfrângerea din Turcia

- Echipa națională a României a început pregătirea pentru meciul amical cu Slovacia.
- Slovacia - România se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Eliminată de Turcia (0-1) în semifinalele barajului pentru CM 2026, selecționata antrenată de Mircea Lucescu (80 de ani) va fi nevoită să joace un meci fără miză împotriva Slovaciei.
Naționala cu capitala la Bratislava a ratat, de asemenea, șansa de a juca finala barajului pentru turneul final din această vară, după ce a fost învinsă de Kosovo (3-4).
România pregătește meciul fără miză cu Slovacia
Întorși în țară, elevii antrenați de Mircea Lucescu și-au reluat pregătirea pentru meciul cu Slovacia.
Pe contul echipei naționale a României au fost publicate mai multe imagini de la antrenamentul „tricolorilor”, efectuat în cantonamentul din Mogoșoaia.
În postare se precizează că toți jucătorii s-au antrenat normal, cu excepția titularilor din meciul de la Istanbul.
„Tricolorii au ieșit în această seară pe teren pentru a pregăti amicalul cu Slovacia de marți.
Titularii de ieri au intrat în programul de refacere, în timp ce restul jucătorilor s-au antrenat normal la Mogoșoaia”, se arată în comunicatul publicat de Echipa Națională a României pe pagina oficială de Facebook.
- Meciul cu Slovacia va reprezenta ultima partidă în postura de selecționer al lui Mircea Lucescu, cel care își va încheia al doilea mandat pe banca „tricolorilor”.
FOTO. Turcia - România 1-0
Galerie foto (77 imagini)
Lotul României pentru meciul cu Slovacia
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta Vigo, 8/0)
- Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)
- Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
- Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 37/2)
- Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
- Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 28/1)
- Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1)
- Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
- Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
- Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
- Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 51/2)
- Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAȘI
- Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
- Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 6/0)
- Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 73/12)
- Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 85/15)
- Florin TĂNASE (FCSB, 27/5)
- Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 52/8)
- Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 44/11)
- Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
- Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 34/5)
- Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
- Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 3/1)
ATACANȚI
- Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 8/2)
- David MICULESCU (FCSB, 7/0)
- Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)