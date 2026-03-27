Ce program au „tricolorii” Naționala României a revenit la Mogoșoaia, după înfrângerea din Turcia

Echipa națională a României a început pregătirea pentru meciul amical cu Slovacia.

Slovacia - România se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Eliminată de Turcia (0-1) în semifinalele barajului pentru CM 2026, selecționata antrenată de Mircea Lucescu (80 de ani) va fi nevoită să joace un meci fără miză împotriva Slovaciei.

Naționala cu capitala la Bratislava a ratat, de asemenea, șansa de a juca finala barajului pentru turneul final din această vară, după ce a fost învinsă de Kosovo (3-4).

România pregătește meciul fără miză cu Slovacia

Întorși în țară, elevii antrenați de Mircea Lucescu și-au reluat pregătirea pentru meciul cu Slovacia.

Pe contul echipei naționale a României au fost publicate mai multe imagini de la antrenamentul „tricolorilor”, efectuat în cantonamentul din Mogoșoaia.

În postare se precizează că toți jucătorii s-au antrenat normal, cu excepția titularilor din meciul de la Istanbul.

„Tricolorii au ieșit în această seară pe teren pentru a pregăti amicalul cu Slovacia de marți.

Titularii de ieri au intrat în programul de refacere, în timp ce restul jucătorilor s-au antrenat normal la Mogoșoaia”, se arată în comunicatul publicat de Echipa Națională a României pe pagina oficială de Facebook.

Meciul cu Slovacia va reprezenta ultima partidă în postura de selecționer al lui Mircea Lucescu, cel care își va încheia al doilea mandat pe banca „tricolorilor”.

FOTO. Turcia - România 1-0

Lotul României pentru meciul cu Slovacia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo, 8/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 37/2)

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 8/2)

