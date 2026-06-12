Mesaj după transfer Anderson Ceara, prima reacție după plecarea la FCSB: „Conducerea a salvat un vis”

Anderson Ceara (27 de ani) a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare după despărțirea de Csikszereda.

Brazilianul va evolua pentru FCSB începând de sezonul viitor.

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Csikszereda și FCSB au ajuns la un acord privind transferul lui Ceara, iar sud-americanul va fi prezent la reuniunea roș-albaștrilor de pe 22 iunie.

Mesajul lui Anderson Ceara la despărțirea de Csikszereda: „Nu e un adio, e un «ne vedem în curând»”

„Cu inima strânsă, a venit momentul să vorbesc, momentul în care îmi iau adio de la casa mea care m-a primit, m-a făcut să cresc şi mi-a oferit atât de multă dragoste.

Conducerea nu a adus doar un jucător, a salvat un vis. M-aţi luat de mână când mă îndoiam de mine, mi-aţi dat o strălucire, m-aţi adus înapoi în fotbal. Nu voi putea niciodată da înapoi acestui club ce mi-a oferit. Sunteţi adevăraţii eroi.

Nu voi uita niciodată afecţiunea şi profesionalismul, dar nici colegii pe care i-am avut. Ce onoare a fost să lupt alături de voi.

Csikszereda nu a fost doar un club, pentru mine a fost acasă, a fost şcoala mea, a fost familia mea. Nu este un adio, este un «ne vedem în curând»”, se arată în mesajul lui Ceara de pe Instagram.

FOTO. Golul reușit de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA Arad 2-0

Anderson Ceara merge la FCSB

Anderson Ceara, care recent a împlinit 27 de ani, a intrat în atenția celor de la FCSB datorită prestațiilor bune pe care le-a avut în tricoul lui Csikszereda în sezonul precedent.

Cifrele lui în 2025-2026

40 de meciuri

2.845 minute bifate

8 goluri marcate

7 pase de gol

Ceara a ajuns în România, la Miercurea Ciuc, în urmă cu 2 ani și jumătate. Atunci valora, conform Transfermarkt, 300.000 de euro. Acum, cota lui s-a dublat și a ajuns la 750.000 de euro.

El a evoluat cu precădere ca atacant lateral dreapta, dar poate juca și în axul terenului. La FCSB, în partea dreaptă, în ofensivă, va avea concurență mare: Miculescu și Cisotti, însă italianul s-a făcut remarcat și în stânga, dar și ca mijlocaș central și chiar și în postura de vârf.

Cu tot cu bonusuri, FCSB ar putea ajunge să plătească pe Ceara în jur de 500.000 de euro.

Ceara devine al 9-lea fotbalist străin din actualul lot al FCSB:

Andre Duarte (Portugalia)

Dawa (Camerun)

Ngezana (Africa de Sud)

Radunovic (Muntenegru)

Kiki (Benin)

Joao Paulo (Capul Verde)

Ofri Arad (Israel)

Anderson Ceara (Brazilia)

Cisotti (Italia)

Cum ar putea arăta FCSB cu Ceara titular, în meciurile din Europa

Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Joao Paulo, Fl. Tănase - Ceara, Olaru, Cisotti - Bîrligea

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