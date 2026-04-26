Onana, lovitură grea Portarul lui Trabzonspor riscă o suspendare de doi ani » Camerunezul l-ar fi înfuriat pe Eto'o
Onana, lovitură grea Portarul lui Trabzonspor riscă o suspendare de doi ani » Camerunezul l-ar fi înfuriat pe Eto'o

alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 12:58
alt-text Actualizat: 26.04.2026, ora 12:58
  • Andre Onana (30 de ani), portarul lui Trabzonspor, riscă o sancțiune dură din partea Federației Cameruneze de Fotbal.
  • La nivel sportiv, fotbalistul împrumutat de la Manchester United traversează o perioadă bună în Turcia.

Problemele au apărut după ce goalkeeperul a vorbit, într-o transmisiune pe rețelele sociale, despre primele promise jucătorilor de la națională.

Andre Onana riscă o suspendare de doi ani

Onana a susținut că fotbaliștii nu ar fi primit banii câștigați pentru evoluțiile la selecționata Camerunului.

„Nu ne dau primele. Ne spun că acești bani vor fi folosiți pentru fotbalul din țară, dar avem dubii în privința modului în care sunt cheltuiți”, a spus portarul format la FC Barcelona, conform as.com.

Declarațiile sale ar fi provocat nemulțumirea lui Samuel Eto’o, președintele Federației Cameruneze de Fotbal și fost atacant la Barcelona, Inter și Chelsea.

Ca urmare a acelui episod, Onana nu a fost convocat la Cupa Africii pe Națiuni 2025 și nici la meciurile disputate de națională în luna martie.

53 de meciuri
a adunat Andre Onana la naționala Camerunului

Cazul lui Onana ar urma să fie discutat la următoarea Adunare Generală a Federației Cameruneze.

Portarul ar risca să fie suspendat de la națională pentru doi ani, potrivit presei spaniole.

Onana, în formă maximă la Trabzonspor

Portarul a devenit recent erou în Cupa Turciei, după ce a apărat trei penalty-uri în derby-ul cu Samsunspor (0-0, 3-1 d. pen.) și a ajutat-o pe Trabzonspor să se califice în semifinalele competiției.

Camerunezul a adunat 28 de meciuri la Trabzonspor. Acesta a mai bifat 214 apariții pentru Ajax, 41 pentru Inter Milano și 102 pentru Manchester United.

