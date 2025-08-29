CFR Cluj-Hacken 1-0. Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul clujenilor, s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale, chiar dacă a fost eliminată din Conference League.

CFR Cluj a câștigat manșa secundă cu Hacken cu 1-0, după golul marcat de Păun în minutul 47, însă nu a fost de ajuns pentru a întoarce acel 7-2 dureros din Suedia.

CFR Cluj-Hacken . Andrea Mandorlini, după meci: „Astăzi sunt mulțumit”

Tehnicianul italian de pe banca CFR-ului a precizat la conferința de presă de după meci că este mulțumit de jocul echipei sale, în ciuda eliminării din Conference League.

„Așa cum am zis și înainte, era important rezultatul, dar nu era cel mai important aspect. În mod cert, să întorci o diferență de 5 goluri era dificil, dar să câștigi, indiferent de moment, este bine.

Aveam nevoie să întrerupem această «hemoragie», primeam goluri, pierdeam și aveam nevoie să facem un meci bun.

Pe lângă rezultat, mi-a plăcut echipa, primele 20 de minute din prima repriză am încercat să creăm ocazii pentru a putea visa. Am avut 3 sau 4 ocazii în prima repriză, puteam să marcăm câteva goluri, dar, în mod cert, mă interesa prestația, iar azi sunt mulțumit, am jucat bine, ne-am îmbunătățit jocul, deși în 5 zile nu poți reuși multe ”, a declarat Andrea Mandorlini.

Andrea Mandorlini: „Încă lipsesc jucători importanți”

Mandorlini a vorbit despre absențele importante de la echipă, dar și despre jucătorul care l-a impresionat în partida cu Hacken.

„Ce nu mi-a plăcut este că încă lipsesc jucători importanți. A fost și situația cu Louis și e important ca perioada de transferuri să se încheie, iar apoi să începem să muncim.

Așa cum am mai zis, ceea ce ne lipsește e mai multă muncă, doar așa putem ajunge să avem rezultate. Sunt 5 zile în care a trebuit să mă familiarizez repede cu caracteristicile și calitățile jucătorilor.

Astăzi a jucat și Biliboc. A jucat bine, e un jucător tânăr. La început nu voiam să-l introduc din primul minut, dar a jucat bine și asta am nevoie de la jucători și vom merge înainte așa”, a mai adăugat antrenorul clujenilor.

CFR Cluj dispută următorul meci în compania campioanei FCSB, duminică, 31 august, de la ora 21:30, în cadrul etapei 8 din Superliga.

