Csikszereda - FCSB 0-2. Anderson Ceara (27 de ani) a lansat acuzații la adresa lui Mihai Stoica, după declarațiile făcute de oficialul roș-albaștrilor în urma transferului ratat.

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Csikszereda și FCSB bătuseră palma pentru mutarea brazilianului, luna trecută, însă înțelegerea a picat pe ultima sută de metri, după vizita medicală.

Anderson Ceara: „Mihai Stoica nu m-a respectat”

Ulterior, Mihai Stoica a susținut că Ceara avea probleme serioase la nivelul ligamentelor, lucru care l-a iritat teribil pe fotbalistul ciucanilor, pentru că nu i s-a cerut acordul în prealabil de a se expune public aceste informații.

„OK, am fost acolo și medical nu a fost bine, dar [Mihai] Stoica, din punctul meu de vedere, nu m-a respectat, pentru că a spus lucruri urâte despre mine la interviu.

A spus despre mine că am fost evaluat, a spus într-un interviu, a spus-o la televizor. A spus că am o problemă cu ligamentele, nu știu, prostii.

A urmărit meciul de azi, am jucat 90 de minute, așa că nu știu... Am jucat foarte bine”, a declarat Anderson Ceara, după meci, la Digi Sport.

Întrebat dacă se referă la faptul că acele teste medicale pe care le-a efectuat nu ar fi adevărate, Ceara a transmis:

„Au fost reale, dar, din punctul meu de vedere, mi-a arătat o lipsă de respect, nu trebuia să spună asta la televizor, înțelegi? Sunt prostii.

Eu nu mă refer că a fost fals sau adevărat, dar putea să-mi spună pur și simplu: «Andi, uite, ai asta, asta și asta. Nu te vreau și asta e».

El nu m-a sunat înainte de asta. Dacă m-ar fi respectat, m-ar fi sunat înainte să spună asta la televizor și gata. Dar da, e normal, nu mai vreau să vorbesc despre asta”.

Cât despre impactul pe care l-a avut acest tranfer ratat la nivel mental, fotbalistul a transmis:

„E atât de greu, pentru că eu i-am ales pe ei. Am avut multe oferte, mai bune decât la FCSB, iar eu i-am ales pe ei.

Oferte din România, din China, din Rusia, am avut multe oferte mai bune decât cea de la FCSB”, a încheiat Ceara.

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