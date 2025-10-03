„A fost horror” Jean Vlădoiu, după înfrângerea cu Dinamo: „Un gazon impracticabil” + Ce spune Eduard Florescu  +30 foto
Jean Vlădoiu FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
„A fost horror” Jean Vlădoiu, după înfrângerea cu Dinamo: „Un gazon impracticabil” + Ce spune Eduard Florescu

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 03.10.2025, ora 23:43
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 23:47
  • UNIREA SLOBOZIA - DINAMO 0-1. Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul celor de la Unirea Slobozia, s-a plâns de starea groaznică a gazonului de la Clinceni.

Unirea Slobozia și Dinamo au jucat pe un teren impracticabil, după ce gazonul a fost inundat ca urmare a ploilor abundente dinaintea și din timpul meciului.

Kopic, mesaj pentru jucători Ce spune despre victoria cu Unirea Slobozia + Laude pentru eroul de la Clinceni
Kopic, mesaj pentru jucători Ce spune despre victoria cu Unirea Slobozia + Laude pentru eroul de la Clinceni
Kopic, mesaj pentru jucători Ce spune despre victoria cu Unirea Slobozia + Laude pentru eroul de la Clinceni

UNIREA SLOBOZIA - DINAMO. Jean Vlădoiu: „Noi am pregătit altceva, ne-a surprins starea gazonului”

„Îmi pare rău pentru băieți. Noi am pregătit altceva pentru acest meci, am fost surprinși de starea terenului. A fost un gazon impracticabil, horror. Un meci de luptă, Dinamo a avut mai mult noroc și așa s-a scris istoria acestui meci.

Trebuie să rămânem cu determinarea din acest meci. Cei care s-au adaptat mai bine la condițiile din această seară au fost clar cei de la Dinamo. Ei au marcat, iar din păcate noi nu am mai reușit să revenim”, a declarat Jean Vlădoiu, la finalul partidei.

Eduard Florescu: „Un egal era echitabil”

„Cum a fost pentru noi, așa a fost și pentru ei. Eu zic că în seara asta un rezultat de egalitate era echitabil pentru ambele echipe. Evident, atunci când ai parte de un asemenea gazon, anumite erori decid meciul.

Acest teren impracticabil îți anulează tot ce ai lucrat în săptămâna premergătoare meciului. Vin niște meciuri foarte grele, cum de altfel au fost și până acum, dar mergem înainte, încrezători și la fiecare meci ne dorim să scoatem maxim”, a declarat și atacantul Unirii.

Unirea Slobozia - Dinamo
Unirea Slobozia - Dinamo

Galerie foto (30 imagini)

Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo
+30 Foto
labels.photo-gallery

„În Scoția nu s-ar fi jucat!" Armstrong critică condițiile de joc de la Clinceni + Mesaj acid pentru arbitrul Vidican
Superliga
23:37
„În Scoția nu s-ar fi jucat!" Armstrong critică condițiile de joc de la Clinceni + Mesaj acid pentru arbitrul Vidican
„În Scoția nu s-ar fi jucat!" Armstrong critică condițiile de joc de la Clinceni + Mesaj acid pentru arbitrul Vidican
Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs"
Superliga
23:01
Nicolescu, discurs furibund Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs"
Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs"

Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs"
Superliga
03.10
Nicolescu, discurs furibund Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs"
Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs"
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă
Superliga
03.10
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor", surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?"
Superliga
03.10
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor", surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?"
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor", surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?"
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără
Baschet
03.10
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără
Știri ultima oră
09:00
„M-am ridicat din pat, UE înseamnă pace!” Interviu cu fotbalistul din naționala Republicii Moldova care a devenit parlamentar în partidul Maiei Sandu
„M-am ridicat din pat, UE înseamnă pace!" Interviu cu fotbalistul din naționala Republicii Moldova care a devenit parlamentar în partidul Maiei Sandu
09:47
Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic”
Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic"
23:01
Nicolescu, discurs furibund Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs"
23:57
Mihăilă, ce gol! VIDEO. Momentul în care internaționalul român marchează de la mijlocul terenului în Turcia
Mihăilă, ce gol! VIDEO. Momentul în care internaționalul român  marchează de la mijlocul terenului în Turcia
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz"
Înot
03.10
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz"
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz"
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!" » Țara africană va găzdui CM 2030
Campionatul Mondial
03.10
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!" » Țara africană va găzdui CM 2030
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!" » Țara africană va găzdui CM 2030
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB : „Eu i-am spus..." + Schimbare majoră la meciurile următoare
Europa League
03.10
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB: „Eu i-am spus..." + Schimbare majoră la meciurile următoare
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB : „Eu i-am spus..." + Schimbare majoră la meciurile următoare
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri , dar n-are bani pentru sportivi
Diverse
03.10
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri, dar n-are bani pentru sportivi
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri , dar n-are bani pentru sportivi

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share