„A fost horror” Jean Vlădoiu, după înfrângerea cu Dinamo: „Un gazon impracticabil” + Ce spune Eduard Florescu

UNIREA SLOBOZIA - DINAMO 0-1. Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul celor de la Unirea Slobozia, s-a plâns de starea groaznică a gazonului de la Clinceni.

Unirea Slobozia și Dinamo au jucat pe un teren impracticabil, după ce gazonul a fost inundat ca urmare a ploilor abundente dinaintea și din timpul meciului.

UNIREA SLOBOZIA - DINAMO. Jean Vlădoiu: „Noi am pregătit altceva, ne-a surprins starea gazonului”

„Îmi pare rău pentru băieți. Noi am pregătit altceva pentru acest meci, am fost surprinși de starea terenului. A fost un gazon impracticabil, horror. Un meci de luptă, Dinamo a avut mai mult noroc și așa s-a scris istoria acestui meci.

Trebuie să rămânem cu determinarea din acest meci. Cei care s-au adaptat mai bine la condițiile din această seară au fost clar cei de la Dinamo. Ei au marcat, iar din păcate noi nu am mai reușit să revenim”, a declarat Jean Vlădoiu, la finalul partidei.

Eduard Florescu: „Un egal era echitabil”

„Cum a fost pentru noi, așa a fost și pentru ei. Eu zic că în seara asta un rezultat de egalitate era echitabil pentru ambele echipe. Evident, atunci când ai parte de un asemenea gazon, anumite erori decid meciul.

Acest teren impracticabil îți anulează tot ce ai lucrat în săptămâna premergătoare meciului. Vin niște meciuri foarte grele, cum de altfel au fost și până acum, dar mergem înainte, încrezători și la fiecare meci ne dorim să scoatem maxim”, a declarat și atacantul Unirii.

