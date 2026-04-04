Marius Șumudică (55 de ani) a avut un schimb de replici cu Damir Dzumhur (33 de ani, #80 ATP) , în timpul meciului de la Țiriac Open.

a avut un schimb de replici cu , în timpul meciului de la Țiriac Open. Bosniacul l-a învins, miercuri, în optimi, pe Nuno Borges (29 de ani, #49 ATP) în două seturi, scor 7-6(1), 6-4.

Marius Șumudică a fost prezent în tribune, unde a fost foarte vocal, reușind să-l enerveze pe jucătorul din Bosnia.

Ce făcea Șumudică la Țiriac Open. Tensiuni cu un jucător

Fostul antrenor de la Al-Okhdood l-a susținut pe Borges și a vorbit între prima și a doua servă a lui Dzumhur. Bosniacul a fost deranjat și i-a cerut arbitrului să intervină:

„Le-ai spus să nu mai vorbească? OK, nu e prima dată când se întâmplă. Nu este nici prima, nici ultima. Au venit aici ca să parieze, știe asta. Știu de ce sunt aici, rezolvă problema”.

Arbitrul le-a cerut fanilor să mențină tăcerea între primul și al doilea serviciu al jucătorilor, moment în care tehnicianul a strigat la adresa lui Dzumhur: „Iar începe ăsta mizeriile clasice”.

Sâmbătă, pe rețelele de socializare a devenit viral un video surprins în timp ce Dzumhur îi cerea din nou arbitrului să intervină, în timp ce se îndrepta spre scaun.

Șumudică a strigat în acel moment către bosniac: „My friend, don't speak, play! Play, don't speak!”. (trad. Prietene, nu mai vorbi, joacă! Joacă, nu mai vorbi!)

Fostul antrenor a deranjat cu mai multe intervenții, iar pe parcursul partidei a fost surprins fumând dintr-o țigară electronică.

Drumul lui Damir Dzumhur la Țiriac Open s-a oprit în sferturi. Bosniacul a fost învins, vineri, de olandezul Botic Van De Zandschulp, scor 3-6, 3-6.

Damir Dzumhur: „În tenis nu e ca la fotbal”

Bosniacul a vorbit la conferința de presă despre comportamentul lui Șumudică.

„Nu am avut probleme cu arbitrul, doar cu niște oameni din tribune. Nu știu regulile din tenis. Au vorbit, dinadins, între serve. Nu neapărat împotriva mea, ci pentru că își doresc să câștige celălalt jucător.

Desigur, e dreptul și decizia ta, unii te susțin, alții nu o fac. Nu intru în detalii, dar, ca să fiu corect, în tenis sunt niște reguli. Atmosfera nu poate fi aceeași la tenis ca la fotbal, e puțin diferit de fotbal și de baschet, unde poți striga chiar și în timpul jocului. În tenis, nu poți striga între serve, să îi vorbești jucătorului, să tușești.

Cred că e o mică lipsă de respect față de jucător, asta e meseria noastră, cu asta ne ocupăm toată viața, suntem dedicați meseriei noastre și încercăm să o facem cât mai bine posibil. Cred că nu e frumos ca cineva să vină și să încerce să strice acest lucru”, a afirmat Dzumhur.

