„Au venit aici pentru pariuri!" VIDEO+FOTO. Au apărut imaginile! Ce făcea Șumudică la Țiriac Open. Tensiuni cu un jucător: „My friend..."

alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 14:04
alt-text Actualizat: 04.04.2026, ora 14:38
  • Marius Șumudică (55 de ani) a avut un schimb de replici cu Damir Dzumhur (33 de ani, #80 ATP), în timpul meciului de la Țiriac Open.
  • Bosniacul l-a învins, miercuri, în optimi, pe Nuno Borges (29 de ani, #49 ATP) în două seturi, scor 7-6(1), 6-4.

Marius Șumudică a fost prezent în tribune, unde a fost foarte vocal, reușind să-l enerveze pe jucătorul din Bosnia.

Balaj, dorit de Rapid Reacția fostului președinte de la CFR: „Sunt concentrat pe asta” » Aceeași poveste ca în 2021?
Citește și
Balaj, dorit de Rapid Reacția fostului președinte de la CFR: „Sunt concentrat pe asta” » Aceeași poveste ca în 2021?
Citește mai mult
Balaj, dorit de Rapid Reacția fostului președinte de la CFR: „Sunt concentrat pe asta” » Aceeași poveste ca în 2021?

Ce făcea Șumudică la Țiriac Open. Tensiuni cu un jucător

Fostul antrenor de la Al-Okhdood l-a susținut pe Borges și a vorbit între prima și a doua servă a lui Dzumhur. Bosniacul a fost deranjat și i-a cerut arbitrului să intervină:

„Le-ai spus să nu mai vorbească? OK, nu e prima dată când se întâmplă. Nu este nici prima, nici ultima. Au venit aici ca să parieze, știe asta. Știu de ce sunt aici, rezolvă problema”.

Arbitrul le-a cerut fanilor să mențină tăcerea între primul și al doilea serviciu al jucătorilor, moment în care tehnicianul a strigat la adresa lui Dzumhur: „Iar începe ăsta mizeriile clasice”.

Sâmbătă, pe rețelele de socializare a devenit viral un video surprins în timp ce Dzumhur îi cerea din nou arbitrului să intervină, în timp ce se îndrepta spre scaun.

Șumudică a strigat în acel moment către bosniac: „My friend, don't speak, play! Play, don't speak!”. (trad. Prietene, nu mai vorbi, joacă! Joacă, nu mai vorbi!)

Discuția dintre Marius Șumudică și Damir Dzumhur la Țiriac Open. Foto: captură TikTok/ andualex08
@andualex08 Don’t speak, play tennis 🎾😂 Coaching by Sumudica 🤣🔥 Džumhur vs Borges #fyp #viral #sumi #tennis #Romania ♬ sunet original - andualex08

Fostul antrenor a deranjat cu mai multe intervenții, iar pe parcursul partidei a fost surprins fumând dintr-o țigară electronică.

Drumul lui Damir Dzumhur la Țiriac Open s-a oprit în sferturi. Bosniacul a fost învins, vineri, de olandezul Botic Van De Zandschulp, scor 3-6, 3-6.

Damir Dzumhur: „În tenis nu e ca la fotbal”

Bosniacul a vorbit la conferința de presă despre comportamentul lui Șumudică.

„Nu am avut probleme cu arbitrul, doar cu niște oameni din tribune. Nu știu regulile din tenis. Au vorbit, dinadins, între serve. Nu neapărat împotriva mea, ci pentru că își doresc să câștige celălalt jucător.

Desigur, e dreptul și decizia ta, unii te susțin, alții nu o fac. Nu intru în detalii, dar, ca să fiu corect, în tenis sunt niște reguli. Atmosfera nu poate fi aceeași la tenis ca la fotbal, e puțin diferit de fotbal și de baschet, unde poți striga chiar și în timpul jocului. În tenis, nu poți striga între serve, să îi vorbești jucătorului, să tușești.

Cred că e o mică lipsă de respect față de jucător, asta e meseria noastră, cu asta ne ocupăm toată viața, suntem dedicați meseriei noastre și încercăm să o facem cât mai bine posibil. Cred că nu e frumos ca cineva să vină și să încerce să strice acest lucru”, a afirmat Dzumhur.

Citește și

„Chiar funcționează!” VIDEO+FOTO. Anunț surprinzător făcut de Primăria București despre Arena Națională: „Poate a fost o problemă de comunicare”
Superliga
13:37
„Chiar funcționează!” VIDEO+FOTO. Anunț surprinzător făcut de Primăria București despre Arena Națională: „Poate a fost o problemă de comunicare”
Citește mai mult
„Chiar funcționează!” VIDEO+FOTO. Anunț surprinzător făcut de Primăria București despre Arena Națională: „Poate a fost o problemă de comunicare”
Balaj, dorit de Rapid Reacția fostului președinte de la CFR: „Sunt concentrat pe asta” » Aceeași poveste ca în 2021?
Superliga
12:23
Balaj, dorit de Rapid Reacția fostului președinte de la CFR: „Sunt concentrat pe asta” » Aceeași poveste ca în 2021?
Citește mai mult
Balaj, dorit de Rapid Reacția fostului președinte de la CFR: „Sunt concentrat pe asta” » Aceeași poveste ca în 2021?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
