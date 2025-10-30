„Nu acceptăm asta la Dinamo!” Nicolescu, supărat pe jucători + Înțepături pentru rivale: „Găsești o portiță  ca să trișezi?” +8 foto
Andrei Nicolescu foto: GOLAZO.ro
„Nu acceptăm asta la Dinamo!” Nicolescu, supărat pe jucători + Înțepături pentru rivale: „Găsești o portiță ca să trișezi?”

Ștefan Neda
Publicat: 30.10.2025, ora 19:13
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 19:13
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului FC Dinamo, și-a pus la zid jucătorii după prestația din repriza a doua a meciului cu CS Dinamo, scor 3-1.
  • Oficialul „câinilor” s-a declarat deranjat de ce se întâmplă în Cupa României: „N-aș permite asta!”

Elevii lui Kopic s-au impus în fața celor de la CS Dinamo în prima partidă din faza grupelor Cupei, însă jocul din partea secundă nu a fost placul lui Nicolescu.

Andrei Nicolescu: „Nu acceptăm o asemenea atitudine la Dinamo”

Nicolescu a contestat atitudinea celor trimiși pe teren de Zeljko Kopic și e de acord cu reacția croatului, care s-a enervat la acel moment.

„Au fost niște emoții, în repriza a doua am început foarte prost. Golul de 1-2 a fost efectiv un cadou, nu poți să-ți permiți așa ceva.

Îl înțeleg pe «Mister», a fost nervos, nu avem cum să acceptăm o asemenea atitudine la Dinamo. Îi dau dreptate 100%”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport, potrivit dinamo1948.club.

Nicolescu: „N-aș permite să se joace acolo!”

Nicolescu s-a declarat deranjat de practicile întâlnite în Cupa României. Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova s-a jucat în Bănie, în timp ce meciul CSC Dumbrăvița - Rapid se va disputa în Giulești.

„Înțeleg dorința ca echipele importante să meargă prin țară. Pe de altă parte, ar trebui să le oferi condiții pe stadioane, cel puțin de nivel Liga 2. În Liga 3 ar trebui să fie interzis să se joace, părerea mea.

Craiova joacă acasă, Rapid joacă acasă, ar trebui interzisă practica asta. Dacă Cupa creează o regulă și găsești o portiță ca să trișezi, ce rost mai are regula asta?

Echipele mari ar trebui să joace pe stadioane unde echipele mici pot face niște bani, dar totuși să le oferi niște condiții decente. La 100-200 de kilometri trebuie să se găsească un stadion.

Ele sunt în continuare considerate organizatoare. Conform regulamentului, clubul organizator suportă toate cheltuielile de meci. Dacă există profit, se împarte cu clubul oaspete, dacă nu, suportă pierderea. Ăsta e regulamentul.

Conform protocolului, echipa care joacă în deplasare predă capacitatea de a organiza. Pentru echipele de Liga 3 care nu au stadioane noi, eu n-aș permite să se joace acolo. Vin echipe precum FCSB și Dinamo și joacă pe niște stadioane pe care e greu și să mergi”, a mai spus Nicolescu.

FOTO. CS Dinamo - FC Dinamo 1-3

CS Dinamo - FC Dinamo
CS Dinamo - FC Dinamo

CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinam CS Dinamo - FC Dinamo
Dinamo se pregătește pentru derby-ul cu CFR Cluj, care va avea loc vineri, pe Arena Națională, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

