„Trebuie să rețineți asta” Andrei Nicolescu, despre detaliul care a adus victoria lui Dinamo cu CFR + unde s-a filmat

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, consideră că victoria cu CFR, 2-1, obținută în prelungiri, a venit ca urmare a unei insistențe și a unei mentalități de învingători

„Astăzi (n.r. vineri) am câștigat asta! Trebuia să vină și momentul ăsta. Am luptat, am avut putere de caracter și am câștigat acest lucru: winner mentality, ceea ce e un pas în plus, în față, pentru Dinamo, pentru cum construim Dinamo.

Trebuia să vină și momentul în care ghinionul să se spargă și a fost un meci la care am stat cu sufletul toți până la final, așa, dar la final a ieșit foarte bine.

Important este că trebuie să rețineți că în minutul 90, când am înscris golul egalizator, am alergat după minge să o luăm, să o punem la centru mai repede pentru victorie. Și așa se obțin victoriile!”, a spus Andrei Nicolescu într-un video postat pe pagina personală de Instagram.

In imagini, Nicolescu stă în fața unui poster cu „Winner mentality” (n.r. mentalitate de învingător), dintre cele cu care dinamoviștii personalizează Arena Națională atunci când evoluează acolo, pentru a se simți ca acasă, cu sloganuri motivaționale și imagini cu bucuria golurilor anterioare.

Alberto Soro: „Atâta suferință, efort și muncă asiduă”

Și marcatorul golului victoriei, Alberto Soro, 26 de ani, a transmis un mesaj pe rețele. Este prima reușită oficială a spaniolului care a venit anul trecut.

„Mai mult decât un simplu gol… Atâta suferință, efort și muncă asiduă în spatele unui moment ca acesta, dar, în final, totul merită.

Vă mulțumesc tuturor pentru o seară de neuitat! Călătoria continuă… HAI DINAMO!🔴⚪️”.

