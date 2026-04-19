Chivu, aproape să scrie istorie  Antrenorul român poate atinge la Inter o performanță  din urmă cu 88 de ani

Cristi Chivu (45 de ani) este tot mai aproape să câștige titlul în Serie A cu Inter. În cariera de jucător, acesta a cucerit de trei ori Scudetto-ul alături de „nerazzurri”.

O singură persoană a mai reușit să câștige titlul cu Inter atât ca jucător, cât și ca antrenor. Au trecut 88 de ani de atunci! Despre cine este vorba, mai jos în articol.

Inter este tot mai aproape de titlu în Serie A, în primul sezon al lui Cristi Chivu pe banca „nerazzurrilor”.

În ultima etapă, formația milaneză a învins-o pe Cagliari cu 3-0, iar Napoli a pierdut cu Lazio, 0-2. Odată cu aceste rezultate, Inter s-a distanțat la 12 puncte de locul secund, cu 5 etape înainte de final, iar titlul a rămas doar o chestiune de timp.

O singură persoană a reușit ce este aproape să bifeze Chivu: Armando Castellazzi

Cristi Chivu este aproape să scrie istorie la Inter și să doboare o mare performanță, realizată în urmă cu 88 de ani.

Singura persoană care a reușit să cucerească titlul cu Inter atât ca jucător, cât și ca antrenor, este Armando Castellazzi, un fost mijlocaș italian.

În cariera de jucător, Castellazzi a cucerit titlul cu Inter, care se numea atunci Ambrosiana, în sezonul 1929/1930, stagiune în care a bifat 32 de apariții pentru „nerazzurri”, conform inter.it.

Armando Castellazzi și-a petrecut toată cariera la Inter, mai exact 12 sezoane. Imediat după retragerea din activitate, italianul a devenit antrenorul echipei sale de suflet la doar 31 de ani, în 1936.

Armando Castellazzi (1904-1968)

Debutul acestuia pe banca lui Inter nu a fost strălucit. Inter a încheiat pe locul 7 în sezonul 1936/1937, dar triumful a venit un an mai târziu. În următorul sezon, „nerazzurri” au câștigat al patrulea titlu din istorie la acea vreme, cu Armando Castellazzi pe bancă.

Italianul a stabilit atunci o performanță care nu a mai fost doborâtă. După 88 de ani, Cristi Chivu este aproape să bifeze ce a reușit atunci Castellazzi: să devină campion cu Inter atât ca jucător, cât și ca antrenor.

În cariera de jucător, Chivu a câștigat de trei ori Scudetto-ul în Italia, în anii 2008, 2009 și 2010.

„Precum Cristian Chivu astăzi, Castellazzi nu avea experiență ca antrenor, dar a primit misiunea de a gestiona o perioadă de tranziție, avându-l drept lider pe marele Giuseppe Meazza.

Alegerea unui tehnician debutant era un risc calculat: doar cineva crescut în club putea restabili ordinea într-un vestiar care nu mai câștiga”, a notat gazzetta.it.

Inter Milano poate deveni campioană la finalul etapei viitoare

În prezent, Inter se află la 12 puncte peste rivala din oraș AC Milan și campioana Napoli, care au câte 66 de puncte și ocupă locuri 2 și 3 în Serie A.

Așadar, formația lui Chivu poate cuceri matematic titlul duminică, 26 aprilie, cel mai devreme.

Ce condiții ar trebui îndeplinite simultan:

Inter să câștige în deplasarea de la Torino

Napoli să obțină cel mult două puncte în următoarele două meciuri, cu Lazio și Cremonese. Deja a pierdut cu Lazio, scor 0-2

AC Milan să nu câștige meciul cu Juventus

Inter Milano, atac impresionant sub comanda lui Chivu

Elevii lui Chivu au reușit să marcheze 78 de goluri în acest sezon, după 33 de etape în Serie A.

Inter a reușit să depășească această cifră într-un singur sezon, de când victoria este răsplătită cu 3 puncte în clasament, în stagiunea 2023-2024, când echipa a cucerit ultimul titlu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Lautaro Martinez este golgheterul echipei, dar și al competiției, cu 16 reușite, în ciuda faptului că s-a confruntat cu multiple accidentări.

Cristi Chivu, în cursă pentru event în Italia

Pe lângă titlul din Serie A, tehnicianul român este aproape și de cucerirea Cupei Italiei.

Următoarea partidă a lui Inter este chiar returul semifinalei cu Como, pe teren propriu, după 0-0 în tur.

Formația pregătită de Fabregas se află într-o scădere de formă, după ce a obținut doar un punct în ultimele 3 etape de campionat.

În finală, „nerazzurrii” ar putea întâlni câștigătoarea dintre Atalanta și Lazio, formații care au remizat în tur, 2-2.

