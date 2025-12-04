Nistor și Chipciu semnează Cei doi veterani sunt așteptați să continue în Liga 1 : „Suntem în discuții avansate”
Nistor și Chipciu semnează Cei doi veterani sunt așteptați să continue în Liga 1: „Suntem în discuții avansate"

  • Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a anunțat că Alexandru Chipciu (36 de ani) și Dan Nistor (37 de ani) sunt foarte aproape de a-și prelungi contractele cu „șepcile roșii”.

Înțelegerile lui Chipciu și Nistor cu U Cluj vor expira în vara anului 2026, dar este de așteptat ca aceștia să continue să evolueze pentru ardeleni și în viitorul sezon al Ligii 1.

U Cluj, negocieri avansate cu Alexandru Chipciu și Dan Nistor

Anunțul a fost făcut de Radu Constantea, președintele echipei conduse de Cristiano Bergodi (61 de ani).

Totodată, acesta a dezvăluit și planurile lui U Cluj pentru perioada de mercato din iarnă.

„Cred că o să încercăm să facem 1-2 transferuri în iarnă. De plecări nu s-a discutat, o să vedem după aceste meciuri.

Suntem în discuții avansate de a prelungi încă un sezon cu Nistor și Chipciu, contractele lor expiră în vara lui 2026, dar deja am inițiat discuții și sunt avansate”, a declarat Radu Constantea, citat de fanatik.ro.

  • Alexandru Chipciu a ajuns la U Cluj în vara anului 2022, în timp ce Dan Nistor s-a alăturat „șepcilor roșii” în februarie 2023.

Dan Nistor, accidentare incredibilă

Cristiano Bergodi nu l-a avut la dispoziție pe Dan Nistor pentru meciul cu Universitatea Craiova (0-0), din ultima etapă a Ligii 1.

Potrivit lui Radu Constantea, mijlocașul trebuia să evolueze în fața oltenilor, dar a fost accidentat de un coleg la antrenamente, cu doar câteva zile înaintea partidei.

„Săptămâna trecută, miercuri, a avut un mic incident la antrenament cu un coleg, care l-a accidentat din greșeală.

Își revenise, era pregătit pentru meciul cu U Craiova. Nu știam dacă va începe din primul minut, dar făcea parte din lot. Sperăm să îl recuperăm cât mai repede” a afirmat Constantea pentru sursa citată.

5 meciuri
3 goluri și 4 assist-uri are Dan Nistor în acest sezon pentru U Cluj

