Ultrașii celor de la Dinamo au venit cu un prim anunț, după întâlnirea pe care au avut-o cu conducerea clubului cu privire la identitatea vizuală a clubului.

Suporterii „alb-roșiilor” au contestat dur noua siglă a lui Dinamo, prezentată recent, iar clubul a luat apoi decizia de a colabora cu aceștia pentru a găsi o soluție optimă în acest caz.

La meciul cu FC Argeș (2-1), ultrașii din PCH și Peluza SUD au refuzat să intre pe stadion și au organizat un protest în afara arenei timp de 5 minute după start, apoi au plecat de tot.

Peluza Sud Dinamo: „Ne menținem poziția de a nu intra în stadion”

Miercuri, reprezentanții celor două peluze ale „câinilor” s-au întâlnit cu cei din conducerea clubului, în încercarea de a găsi o soluție pentru încheierea conflictului iscat de noua emblemă.

Ce s-a hotărât? Formarea unui grup de lucru comun, în care va fi regândită o altă siglă, care va putea fi utilizată începând cu sezonul 2027-2028, în timp ce sigla prezentată recent va fi folosită un singur an, în sezonul 2026-2027, informează prosport.ro.

Joi seară, chiar în ziua în care Dinamo a aniversat 78 de ani de existență, Peluza Sud a transmis că refuză să intre pe stadion până în momentul în care conducerea clubului își va onora promisiunile.

„Ne menținem poziția de a nu intra în stadion în acest moment, urmărind cu atenție respectarea promisiunilor asumate de club.

Susținerea pentru Dinamo rămâne neschimbată, iar încrederea se construiește prin fapte, consecvență și respect față de suporteri”, a Peluza Sud Dinamo, pe rețelele de socializare.

Comunicatul Peluzei Sud Dinamo. Foto: captură Instagram

Galeria „câinilor” a procedat similar și la meciul anterior cu FC Argeș, încurajând echipa din afara arenei, ca protest față de decizia clubului de a nu anula complet schimbarea siglei.

