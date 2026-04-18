Nu se tem de campioană Dinamo ia în calcul un baraj cu FCSB pentru Europa: „De ce ne-ar fi frică?"
Nu se tem de campioană Dinamo ia în calcul un baraj cu FCSB pentru Europa: „De ce ne-ar fi frică?"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 14:58
  • Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a vorbit despre posibilitatea unui baraj pentru calificarea în cupele europene chiar împotriva marii rivale FCSB.
  • Oficialul „câinilor” nu crede că un astfel de duel ar reprezenta un motiv de teamă pentru elevii lui Zeljko Kopic (48 de ani).

Un posibil baraj cu FCSB este privit cu încredere la Dinamo, mai ales după rezultatele bune obținute de alb-roșii în acest sezon: o victorie spectaculoasă, cu 4-3, și o remiză, 0-0.

Descoperire șocantă înainte de CM 2026 Peste 1.000 de fragmente osoase, descoperite într-un oraș care va găzdui meciuri de la turneul final
Dinamo ia în calcul un baraj FCSB pentru Europa. Andrei Nicolescu: „De ce ne-ar fi frică?”

Nicolescu a subliniat că obiectivul formației nu mai este lupta pentru titlu, din cauza diferenței de puncte, însă calculele pentru accederea în competițiile europene rămân deschise.

„Nu știu, depinde ce se întâmplă în următoarele două etape, dar într-adevăr, sunt două echipe care au luat o opțiune destul de serioasă.

Noi, personal, nu ne mai gândim la titlu. E diferența prea mare, am luat mult prea puține puncte. Ne batem pentru Europa, conjunctura ne permite. Sunt 4 puncte, 6 etape…

Nu ne e teamă de FCSB, de ce ne-ar fi? E un loc de baraj pe care trebuie să îl exploatăm, un loc în plus.

Noi venim de foarte jos. Ne dorim cupele europene anul acesta, dar venim de foarte jos. Un baraj ar fi un upgrade pentru Dinamo”, a spus oficialul „câinilor”, conform fanatik.ro.

FOTO. Dinamo - FCSB 4-3, în turul sezonului regular

Dinamo ocupă locul 6 în play-off, cu 28 de puncte, în timp ce FCSB este pe locul 8 în play-out, cu 30 de puncte.

În paralel, Dinamo păstrează și șansa calificării în Europa prin Cupa României, unde va trebui să treacă de Universitatea Craiova în meciul programat pe 23 aprilie.

Ultima apariție a lui Dinamo în cupele europene datează din 2017, când formația bucureșteană a întâlnit-o pe Athletic Bilbao în preliminarii.

Atunci, după un 1-1 pe Arena Națională, echipa din Ștefan cel Mare a fost eliminată în returul din Spania, pierdut cu 0-3.

Lampard, după 25 de ani Eroul lui Coventry, promovată în Premier League. Un sfert de secol în care ajunsese în liga a 4-a!
Riscă o suspendare uriașă  Fosta campioană de la Wimbledon explică de ce a refuzat testul antidoping: „Am fost foarte speriată”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Tensiuni interne VIDEO Antrenorul a izbucnit &icirc;n lacrimi la conferința de presă și a părăsit imediat sala!
„Arena Mircea Lucescu” MAI a decis ca stadionul lui Dinamo să poarte numele fostului selecționer. Fanii se revoltă: „Campanie politică. Dinu sau Hîldan meritau mai mult”
„Dobre, căpitan, o greșeală” Nicolae Grigore l-a analizat pe atacantul aflat în conflict cu Gâlcă: „Rapid l-a făcut jucător de națională”
Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Dobre a pierdut banderola!  Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”
„Nu știu cum lucrează” Andrei Coubiș, despre instalarea lui Gică Hagi pe banca naționalei: „Nu-l cunosc personal, dar abia aștept să lucrez cu el”
VIDEO | Încă o secțiune a tablierului metalic a ajuns azi-noapte pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei. Când va fi livrată ultima bucată
