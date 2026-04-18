Nu se tem de campioană Dinamo ia în calcul un baraj cu FCSB pentru Europa: „De ce ne-ar fi frică?”

Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a vorbit despre posibilitatea unui baraj pentru calificarea în cupele europene chiar împotriva marii rivale FCSB.

Oficialul „câinilor” nu crede că un astfel de duel ar reprezenta un motiv de teamă pentru elevii lui Zeljko Kopic (48 de ani).

Un posibil baraj cu FCSB este privit cu încredere la Dinamo, mai ales după rezultatele bune obținute de alb-roșii în acest sezon: o victorie spectaculoasă, cu 4-3, și o remiză, 0-0.

Dinamo ia în calcul un baraj FCSB pentru Europa. Andrei Nicolescu: „De ce ne-ar fi frică?”

Nicolescu a subliniat că obiectivul formației nu mai este lupta pentru titlu, din cauza diferenței de puncte, însă calculele pentru accederea în competițiile europene rămân deschise.

„Nu știu, depinde ce se întâmplă în următoarele două etape, dar într-adevăr, sunt două echipe care au luat o opțiune destul de serioasă.

Noi, personal, nu ne mai gândim la titlu. E diferența prea mare, am luat mult prea puține puncte. Ne batem pentru Europa, conjunctura ne permite. Sunt 4 puncte, 6 etape…

Nu ne e teamă de FCSB, de ce ne-ar fi? E un loc de baraj pe care trebuie să îl exploatăm, un loc în plus.

Noi venim de foarte jos. Ne dorim cupele europene anul acesta, dar venim de foarte jos. Un baraj ar fi un upgrade pentru Dinamo”, a spus oficialul „câinilor”, conform fanatik.ro.

FOTO. Dinamo - FCSB 4-3 , în turul sezonului regular

Dinamo ocupă locul 6 în play-off, cu 28 de puncte, în timp ce FCSB este pe locul 8 în play-out, cu 30 de puncte.

În paralel, Dinamo păstrează și șansa calificării în Europa prin Cupa României, unde va trebui să treacă de Universitatea Craiova în meciul programat pe 23 aprilie.

Ultima apariție a lui Dinamo în cupele europene datează din 2017, când formația bucureșteană a întâlnit-o pe Athletic Bilbao în preliminarii.

Atunci, după un 1-1 pe Arena Națională, echipa din Ștefan cel Mare a fost eliminată în returul din Spania, pierdut cu 0-3.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport