„Asta e percepția lor” Andrei Nicolescu explică asistența redusă la derby-ul cu U Craiova, din semifinalele Cupei: „E puțin ciudat”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a explicat motivele pentru care suporterii „câinilor” nu se vor prezenta într-un număr foarte mare la partida cu U Craiova, din semifinalele Cupei României.

Dinamo - Universitatea Craiova se joacă joi, 23 aprilie, de la 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Deși miza duelului este una foarte importantă, calificarea în ultimul act al competiției, numărul biletelor vândute nu este unul ridicat, ceea ce a pus un semn de întrebare în rândul conducătorilor dinamoviști.

Andrei Nicolescu: „Asta e percepția suporterului dinamovist”

Întrebat despre cauzele pentru care suporterii nu vor veni în număr mare la meciul cu U Craiova, Nicolescu a declarat:

„Sunt vândute 20.000 de bilete, dar asta înseamnă de fapt 10.000, pentru că la fiecare bilet vândut s-a mai dat unul gratuit și atunci teoretic sunt vândute 10.000, nu 20.000. Noi sperăm totuși să vină cât mai mulți.

Și pentru mine e puțin ciudat (n.r. că nu vine lumea la stadion), dar singura explicație e legată de cum percepe suporterul dinamovist capacitatea echipei de a câștiga meciuri.

Dacă mă raportez la meciul cu Metaloglobus, atunci când era foarte frig și am avut 12.000 de oameni în tribună... cred că asta e explicația.

Trebuie să facem cumva să câștigăm toate meciurile, ca atunci să avem mai mulți spectatori. Matematica asta e imposibilă, pentru că nu există nicio echipă în lume care să câștige toate meciurile”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Dacă au cumpărat 1+1 și vin doi, suntem 20.000. Nu există cultura de a merge la stadion în România, dar ea vine din perioada în care infrastructura stadioanelor era precară. Acum, chiar dacă s-au schimbat lucrurile, am rămas în cultura asta. Andrei Nicolescu

