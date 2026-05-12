Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a anunțat că George Pușcaș (30 de ani) are probleme medicale și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Atacantul „câinilor” a reușit primul său gol în tricoul lui Dinamo în victoria cu FC Argeș, scor 2-1, în etapa #8 a play-off-ului Superligii.

Andrei Nicolescu, despre problemele medicale ale lui George Pușcaș: „Încă nu am stabilit operația”

„Crește din toate punctele de vedere. Mai e o chestiune referitoare la modul în care noi am putut gestiona împreună și să luăm cea mai bună decizie pentru club. E referitor la pubalgie sau hernie inghinală. Tratamentul pe care îl ia acum îi permite să fie aproape de potențialul lui.

Are o hernie, nu e mare, dar există și o altă opinie, că se poate trata conservator. Ca și în cazul lui Mazilu, e foarte greu să vorbim despre ce a fost înainte.

Noi am început să investigăm și am început să vedem ce probleme sunt”, a spus Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Oficialul dinamovist a precizat că, după operație, Pușcaș ar putea relua antrenamentele după aproximativ trei săptămâni, însă recuperarea completă ar urma să dureze mai mult.

„Încă nu am stabilit operația, vrem să încheiem sezonul. La cam 3 săptămâni de la operație, poți reîncepe activitatea. Nu știu care ar fi cea mai bună soluție, dar va lipsi.”

În aceste condiții, atacantul poate rata începutul sezonului viitor, perioadă în care Dinamo speră să fie implicată în preliminariile cupelor europene.

495 de minute a adunat George Pușcaș în cele 7 meciuri jucate pentru Dinamo în acest sezon, perioadă în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă. Atacantul a ajuns la formația alb-roșie în februarie 2026, din postura de jucător liber de contract, iar actuala înțelegere este valabilă până în iulie 2027

Președintele lui Dinamo l-a lăudat pe Pușcaș pentru modul în care a gestionat situația sa.

„Îi mulțumim. E clar că e un caracter extraordinar, că s-a acomodat foarte bine, a preluat din mers acest obiectiv.

Mai are un an, ne gândim că ar mai trebui să aibă un an cu Dinamo și să avem o predictibilitate, vrem să își dorească lucruri importante cu Dinamo”, a mai spus Nicolescu.

Dinamo ocupă locul 4 în play-off, cu 37 de puncte, după victoria cu FC Argeș, scor 2-1, și este aproape de calificarea la barajul pentru Conference League.

Rapid se află pe locul 5, cu 32 de puncte, iar FC Argeș pe 6, cu 30 de puncte.

