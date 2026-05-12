„Le vrem pe amândouă!” Dorința lui Bergodi înainte de finalele dintre U Cluj și U Craiova: „M-aș bucura, nu mi s-a întâmplat niciodată”

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul echipei Universitatea Cluj, a prefațat partida cu Universitatea Craiova din finala Cupei României.

U Cluj - U Craiova are loc miercuri, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Sezonul 2025/26 se apropie de final, iar două echipe se duelează pentru cele două trofee puse în joc. După partida din Cupa României, U Cluj și U Craiova se vor întâlni și în play-off-ul din Liga 1, duminică, în etapa #9.

U CLUJ - U CRAIOVA. Bergodi, înainte de finala Cupei României: „ M-aș bucura să joc în Europa League”

U Cluj nu mai poate rata podiumul în Liga 1, astfel că și-a asigurat deja prezența în preliminariile Conference League. Bergodi vrea mai mult.

„E un moment frumos, avem emoții toți, e un trofeu, un meci care pe care. Mă voi bucura dacă vom fi câștigători. E o oportunitate, din aceste două finale, pentru Cupa și pentru campionat, le vrem pe amândouă.

Nu am odihnit jucătorii. Am un grup buni de jucători, care au dat randament. Avem emoții, va fi un meci foarte greu, dar sper că vom câștiga. O finală se câștigă, nu se joacă.

Ar fi o satisfacție foarte mare, ambele echipe au șanse să câștige și eventul. Mă gândesc doar la meciul de mâine, va fi important pentru club”, a declarat Bergodi, potrivit digisport.ro.

Deja ne-am asigurat poziția pentru Conference League, dar m-aș bucura să joc în Europa League. Nu mi s-a întâmplat niciodată în cariera mea. Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

Dacă va câștiga Cupa, formația lui Cristiano Bergodi va merge în preliminariile Europa League, iar pentru a ajunge în calificările Champions League trebuie să devină campioana României.

În cazul în care ambele trofee vor fi câștigate de Universitatea Craiova, echipa de pe locul 2 din Liga 1 va juca în Europa League.

Cu două etape rămase de disputat din play-off, gruparea din Bănie ocupă prima poziție, cu 46 de puncte. U Cluj e pe locul 2, cu 45, iar CFR Cluj se află pe 3, cu 41.

Cristiano Bergodi: „Am pregătit ceva, dar vom vedea pe teren”

U Cluj a câștigat categoric ultimul meci direct cu U Craiova, scor 4-0, în etapa #4 din play-off-ul Ligii 1.

„Trebuie să avem o echipă pregătită din punct de vedere fizic, am jucat împotriva lor în acest an. Avem și un ascedent pozitiv asupra lor. Va fi o altă istorie, trebuie să ne controlăm emoțiile.

Am pregătit ceva, dar vom vedea pe teren. E important ca echipă să joace la un nivel bun, e normal să se adune oboseală pentru că suntem la final de sezon”, a mai spus antrenorul italian.

Sunt aici pe teren, din păcate. Mi-ar fi plăcut să văd și Inter - Lazio (n.r. - finala Cupei Italiei), prefer să stau aici, pe acest teren la Sibiu, unde terenul e impecabil. Stadionul va fi arhiplin. Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

Ambele echipe s-au calificat în finală după loviturile de departajare.

Universitatea Craiova a trecut de Dinamo, scor 1-1 după timpul regulamentar și prelungiri, 4-1 la penalty-uri, în timp ce Universitatea Cluj a eliminat-o pe FC Argeș, scor 1-1, 5-4 la loviturile de departajare.

U Cluj a câștigat Cupa doar în 1965, cu toate că a mai disputat alte cinci finale, în 1934, 1942, 1949, 2015 și 2023!

De partea cealaltă, oltenii se mândresc, pe bună dreptate, cu nu mai puțin de 7 trofee adjudecate, pe firul timpului din 1977, 1978, 1981, 1983 și continuând după Revoluție cu 1991, 2018 și 2021. În plus, două alte finale disputate: 1975 și 1985, conform cuparomaniei.frf.ro.

