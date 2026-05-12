„A fost o alegere condiționată” Nicolescu, noi detalii despre  scandalul stemei lui Dinamo: „Eu preferam o altă siglă” + Ce spune despre Nicolae Badea +19 foto
alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 20:00
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 20:00
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele celor de la Dinamo, a oferit noi explicații după reacțiile puternice apărute în jurul noii sigle a clubului.
  • Dinamo a prezentat noua siglă la începutul lunii mai, iar aceasta ar urma să fie folosită oficial din 1 iulie 2026.

Suporterii „alb-roșiilor” au contestat dur noua siglă a lui Dinamo. La meciul cu FC Argeș (2-1), ultrașii din PCH și Peluza SUD au refuzat să intre pe stadion și au organizat un protest în afara arenei timp de 5 minute după start, apoi au plecat de tot.

Andrei Nicolescu, noi explicații în scandalul stemei lui Dinamo: „Eu aveam o altă siglă preferată”

Nicolescu a fost contestat intens de suporteri după schimbarea siglei, fiind una dintre principalele voci ale acestui proces. Oficialul a explicat însă că emblema aleasă nu a fost nici pe placul său.

„Eu aveam o altă siglă preferată. Au fost mai multe opțiuni. N-am ales-o pur și simplu că ne place. A fost o alegere condiționată. Există foarte multe circumstanțe în jurul cărora a trebuit să fim atenți ca să luăm această decizie.

Fanii, acum 4-5 ani, au vrut să facă un rebranding. Și, la momentul ăla, s-a făcut un proces public în care au ales niște sigle, au votat, iar una dintre cele care au fost cele mai votate conținea litera «D», scrisă caligrafic.

În acel moment, Clubul Sportiv Dinamo, care teoretic avea deja acest «D» simbolic și istoric în siglă și ar fi putut să protejeze marca pe care o deținea, nu a luat nicio poziție. Atunci, Nicolae Badea nu avea nicio legătură cu CS Dinamo”, a explicat oficialul „câinilor”, la Digi Sport.

De ce a fost obligată Dinamo să schimbe sigla:

  • Andrei Nicolescu a explicat în trecut că UEFA solicită ca un club participant în competițiile europene să dețină control juridic deplin asupra siglei, mărcilor și culorilor oficiale.
  • Fanii și-ar dori fie „D”-ul stilizat folosit de Clubul Sportiv Dinamo București, fie păstrarea emblemei actuale cu cei doi câini roșii.
  • Potrivit lui Nicolescu, niciuna dintre aceste variante nu poate fi folosită, întrucât ambele mărci sunt deținute de Nicolae Badea și au fost cedate clubului din Liga 1 pe durată nedeterminată în urmă cu 21 de ani.
  • Pentru a putea participa în competițiile europene, Dinamo trebuie să dețină în mod direct stema, siglele, mărcile și culorile oficiale ale clubului.

Andrei Nicolescu explică de ce Dinamo a lucrat discret la noua siglă: „O opoziție durează între 2 și 3 ani”

Dinamo a depus noua siglă la OSIM, iar cererea a fost înregistrată pe 29 aprilie 2026. Clubul făcuse anterior un demers asemănător și la nivel european, la EUIPO, în octombrie 2025.

Întrebat despre posibilitatea ca noul „D” să fie asociat cu „D”-ul istoric, care este deja înregistrat, Nicolescu a răspuns:

„Acum nu există nicio certitudine. Eu nu pot să vorbesc pe certitudini. Eu pot să vorbesc doar din punctul de vedere al unor specialiști care au ridicat niște semne de întrebare, au arătat unde ar putea apărea probleme și ce ar trebui să facem pentru ca riscul să fie cât mai mic.”

Nicolescu a explicat și ce riscuri ar fi putut apărea dacă s-ar fi considerat că noua siglă seamănă prea mult cu stema istorică.

Adică, după înregistrare, să avem o contestație care să aibă șanse de reușită. Adică să se opună două mărci înregistrate și să se dispute identitatea, similaritatea și alte noțiuni care țin de marca înregistrată. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Oficialul dinamovist a mai susținut că procesul a trebuit gestionat discret pentru a evita eventuale contestații care ar fi putut bloca noua siglă timp de mai mulți ani.

„Nevoia de rebranding o știa toată lumea. Fanii înșiși, în 2021, au simțit această nevoie și au încercat să facă acest lucru. Domnul Zăvăleanu a încercat să înregistreze două mărci în timpul insolvenței. Este și acum în dosare, în instanță, cu opoziții făcute de asociația domnului Badea.

Noi am încercat să eliminăm surprizele. De trei ani de zile asta facem, curățăm acest club, ca toate deciziile proaste și toate deciziile luate împotriva intereselor clubului în acești 20 de ani să nu mai ducă la surprize.

Sunt niște proceduri foarte greoaie prin care am trecut, inclusiv ieșirea din insolvență, inclusiv asigurarea că, după ieșirea din insolvență, nu ne vom trezi cu surprize.

Am pretenția de la dumneavoastră să înțelegeți mai repede. Am fost condiționați de faptul că nimeni nu trebuia să știe că această înregistrare este făcută, pentru că o opoziție durează între 2 și 3 ani”, a mai spus oficialul.

Andrei Nicolescu, după criticile fanilor: „Procesul de rebranding nu înseamnă ca fiecare să propună un desen”

Un alt subiect abordat a fost nemulțumirea suporterilor față de noua siglă.

Nicolescu a explicat că procesul de rebranding nu înseamnă ca fiecare persoană consultată să propună un desen, ci ca specialiștii să adune idei din discuțiile cu oamenii din jurul clubului și să le transforme într-o identitate vizuală.

„A trebuit să facem acest proces împreună cu stakeholderii lui Dinamo, care sunt și acționarii, și fanii, și jurnaliștii, comunitatea Dinamo, pentru acest lucru, dar fără ca ei să știe punctual că este despre cum desenăm sigla.

Ea a stat șase luni la înregistrare. Nu a fost o chestie pe care am făcut-o așa, peste noapte”, a mai spus Nicolescu

Oficialul lui Dinamo susține că reprezentanții Peluzei Cătălin Hîldan au fost invitați să participe la discuțiile din procesul de rebranding, dar au refuzat.

„Din interviurile pe care acei oameni le-au luat celor care sunt stakeholderi la Dinamo au reieșit niște elemente.

PCH a refuzat să se prezinte. E o istorie. A fost invitat reprezentantul, a zis că nu vrea să vină, l-am rugat să vină, să trimită pe cineva, și a zis că nu îl interesează”, a mai spus Nicolescu.

După reacțiile negative, Dinamo a transmis oficial că este dispusă să înceapă un nou proces de consultare cu suporterii, în care să fie implicate PCH, Peluza Sud și DDB.

„E vorba despre un proces pe care suporterii, dacă și-l doresc să-l facă așa cum își doresc, îl putem începe. Și dacă, în urma unui vot popular, în urma unui scrutin, în urma unor decizii, se pot parcurge etapele necesare pentru a avea un drept de proprietate intelectuală asupra unei alte identități vizuale. Și ajungem la acel moment, clubul n-are nicio problemă.

Pentru că este foarte simplu. Am fost condiționați de această realitate în care a trăit Dinamo 20 de ani”, a mai spus oficialul „câinilor”.

