Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu"

Publicat: 10.11.2025, ora 22:13
Actualizat: 10.11.2025, ora 22:19
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, spune că echipa nu se gândește la titlu atât de devreme în sezon.
  • „Câinii” sunt pe locul 3, la 5 puncte de liderul Rapid.
„Nu, nu, nu (n.r. nu se gândește la titlu). Se vorbește de play-off, de accederea la un loc de cupe europene.

Cu siguranță nu vom da înapoi, dar, ca și anul trecut, avem niște obiective intermediare. Conjunctural, da, ar fi extraordinar, dar nu e o presiune.

Nu punem presiunea asta. Sunt puțini jucători la Dinamo care au experiența unui meci decisiv pentru titlu. Nu cred că găsesc unul”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Cătălin Cîrjan dă semne de revenire, Dinamo nu e îngrijorată

Conducătorul roș-albilor a fost întrebat și despre Cătălin Cîrjan, care până la meciul cu Csikszereda, 4-0, în care a dat semne de revenire, nu a fost în cea mai bună formă și chiar a fost schimbat în repriza a doua în ultimele partide, lucru care nu se întâmpla anterior, când era mereu integralist:

„Cîrjan nu are o formă extraordinară de moment, cel puțin nu din punct de vedere ofensiv nu arată… Nu avem nicio problemă în club (n.r. cu jucătorul), e ceva artificial. El are cifre din ce în ce mai bune defensiv, începe să-și completeze jocul, o să vină și reușitele ofensive.

Era 3-0 când a fost schimbat cu Csikszereda. Nu ne facem griji. Sunt convins că la finalul sezonului o să aibă cifre mai bune decât anul trecut”.

