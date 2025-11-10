Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, spune că echipa nu se gândește la titlu atât de devreme în sezon.

„Câinii” sunt pe locul 3, la 5 puncte de liderul Rapid.

„Nu, nu, nu (n.r. nu se gândește la titlu). Se vorbește de play-off, de accederea la un loc de cupe europene.

Cu siguranță nu vom da înapoi, dar, ca și anul trecut, avem niște obiective intermediare. Conjunctural, da, ar fi extraordinar, dar nu e o presiune.

Nu punem presiunea asta. Sunt puțini jucători la Dinamo care au experiența unui meci decisiv pentru titlu. Nu cred că găsesc unul”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Cătălin Cîrjan dă semne de revenire, Dinamo nu e îngrijorată

Conducătorul roș-albilor a fost întrebat și despre Cătălin Cîrjan, care până la meciul cu Csikszereda, 4-0, în care a dat semne de revenire, nu a fost în cea mai bună formă și chiar a fost schimbat în repriza a doua în ultimele partide, lucru care nu se întâmpla anterior, când era mereu integralist:

„Cîrjan nu are o formă extraordinară de moment, cel puțin nu din punct de vedere ofensiv nu arată… Nu avem nicio problemă în club (n.r. cu jucătorul), e ceva artificial. El are cifre din ce în ce mai bune defensiv, începe să-și completeze jocul, o să vină și reușitele ofensive.

Era 3-0 când a fost schimbat cu Csikszereda. Nu ne facem griji. Sunt convins că la finalul sezonului o să aibă cifre mai bune decât anul trecut”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport