Andrei Nicolescu/ Foto: GOLAZO.ro
Dinamo, contract nou pentru Cîrjan Andrei Nicolescu a vorbit despre planurile „câinilor": a lăsat să se înțeleagă ca ar putea pleca încă un jucător

Ionuț Cojocaru
Publicat: 17.01.2026, ora 21:20
Actualizat: 17.01.2026, ora 21:24
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat în ce stadiu se află discuțiile pentru prelungirea contractelor lui Cătălin Cîrjan (23 de ani) și Nikita Stoinov (20 de ani).
  • Oficialul „câinilor” a vorbit și despre transferurile pe care le mai pregătește Dinamo și a lăsat de înțeles că îi caută echipă lui Stipe Perica (30 de ani).

Cătălin Cîrjan a fost dorit de formația ucraineană Metalist 1925 Harkov, care era dispusă să îi ofere un salariu de aproape patru ori mai mare decât cel pe care îl are la Dinamo, dar nu a acceptat oferta, iar contractul îi va expira în iunie 2027.

Andrei Nicolescu, despre negocierile cu Cîrjan și Stoinov

„Noi eram în procedura de a semna prelungirea cu Cătălin, cu setarea unei clauze de vânzare de cinci milioane de euro, când a venit această ofertă. Presupun că acum vom finaliza această procedură. Sunt convins că îi va crește cota lui Cîrjan, până în vară.

La Nikita Stoinov sunt niște discuții destul de pozitive cu el, cred că mai grele vor fi cu agenții lui, dar vedem.

Nu e o chestie legată de întinderea contractului, cât de negocierea unor condiții pentru a mări clauza”, a spus oficialul „câinilor”, în cadrul emisiunii „Totul pentru Dinamo”.

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a jucat 21 de meciuri în acest sezon, în care a marcat patru goluri și a oferit cinci pase decisive, fiind cotat la 2,5 milioane de euro. În momentul în care a ajuns la Dinamo, valora 650.000 de euro, conform transfermarkt.com.

Andrei Nicolescu: „Un atacant ne mai trebuie”

Nicolescu a vorbit și despre transferurile pe care le are în vedere clubul și a lăsat să se înțeleagă că Dinamo vrea să îl vândă pe Stipe Perica, atacant care a adunat 501 minute în 16 meciuri în acest sezon, 3 assisturi și 2 goluri.

„Ne dorim unul sau doi fundași centrali, unul e Matteo (n.r. - Matteo Duțu), după aia vedem. Ne dorim încă un mijlocaș central, pentru că a plecat Kyriakou, și ne dorim un atacant.

Nu vreau să vorbesc despre... Știți, eventualii reprezentanți ai cluburilor din România vorbesc despre jucători pe care nu îi mai agreează, înainte de a avea orice discuție cu ei ca să închidă sau să plece în alte părți, și mie nu mi se pare o chestie pozitivă.

Prefer să nu vorbesc, dacă este să se întâmple ceva, vom vedea. Un atacant ne mai trebuie, dar vedem în funcție de dinamica lotului dacă o să se mai întâmple sau nu ceva, dar un atacant cu siguranță ne dorim să aducem”, a mai spus Nicolescu.

Dinamo își dorește să-l împrumute gratis pe Vladislav Blănuță până în vară.

„Din discuțiile cu reprezentanții lui Dinamo Kiev suntem pozitivi, iar în discuțiile cu reprezentanții jucătorului suntem tot pozitivi”.

10 meciuri
a bifat Vladislav Blănuță în tricoul celor de la Dinamo Kiev, perioadă în care a reușit să marcheze un singur gol

