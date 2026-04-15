„S-a creat percepția că nu avem bancă” Andrei Nicolescu, despre strategia lui Zeljko Kopic: „Nu e un reproș, dar...”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre strategia lui Zeljko Kopic (48 de ani) de a schimba foarte puțini jucători în echipa de start la meciurile din Cupa României.

Dinamo este calificată în semifinalele Cupei, acolo unde o va întâlni pe Universitatea Craiova pe 23 aprilie, pe teren propriu.

Andrei Nicolescu, despre strategia lui Kopic: „Din cauza asta s-a creat percepția că nu avem bancă”

Întrebat despre strategia pe care o va adopta Dinamo în perioada următoare, atunci când va juca un meci de Cupă între meciurile cu U Cluj și Rapid din campionat, Nicolescu a declarat:

„De aici (n.r. - strategia lui Kopic de a schimba puțini jucători în primul 11 la meciurile de Cupă) s-a și creat impresia că Dinamo nu are bancă, pentru că el s-a bazat tot timpul pe jucătorii pe care i-a considerat cei mai în formă. De asta a și făcut schimbări puține.

Doar când a fost forțat să facă schimbări au apărut jucători de pe bancă. Se vede totuși că avem o bancă destul de lungă, cu jucători care sunt capabili și dacă ar fi jucat mai mult în început de sezon, poate în meciurile cu echipe de Liga 2, erau văzuți ca soluții și de cei de pe lângă.

Nu e un reproș, e o percepție a dumneavoastră și a fanilor din cauză că el a folosit cam 15 jucători. Cel mai important este ca noi să ne atingem obiectivul.

Am vrut să ajungem în sferturile Cupei și să intrăm în play-off. Acum suntem în bătălie pentru două obiective: finala Cupei și un loc de cupă europeană...”, a declarat Andrei Nicolescu.

Percepția a fost că avem o bancă nepregătită, inclusiv în rândul fanilor există această percepție, dar dacă ne uităm, totuși sunt jucători care pot să joace oricând. Andrei Nicolescu

