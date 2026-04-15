FIA intervine Decizia luată după ce Ferarri s-a plâns că Mercedes și Red Bull fentează regulile în calificări
Publicat: 15.04.2026, ora 21:21
Actualizat: 15.04.2026, ora 21:21
  • Federația Internațională de Automobilism (FIA), forul responsabil pentru organizarea Formulei 1, a decis să interzică strategia controversată folosită de Mercedes și Red Bull în calificări.

Recent, Ferrari s-a plâns la FIA de faptul că principalii rivali folosesc un artificiu tehnic la motor.

Scuderia a considerat că această soluție creează atât probleme de siguranță, cât și un avantaj nedrept față de celelalte echipe.

Crește chiria pe Arena Națională! Cât ar urma să plătească FCSB și Dinamo pentru a juca pe cel mai mare stadion din țară
Citește și
Crește chiria pe Arena Națională! Cât ar urma să plătească FCSB și Dinamo pentru a juca pe cel mai mare stadion din țară
Citește mai mult
Crește chiria pe Arena Națională! Cât ar urma să plătească FCSB și Dinamo pentru a juca pe cel mai mare stadion din țară

FIA a interzis strategia controversată folosită de Mercedes și Red Bull

Mercedes și Red Bull au dezvoltat un sistem prin care pot folosi energia electrică a motorului mai eficient la finalul unui tur rapid în calificări. În loc să scadă treptat puterea, ei reușesc să o mențină mai mult timp, ceea ce le oferă un avantaj pe tur.

Dezavantajul este că această strategie nu funcționează în cursă și duce la oprirea temporară a sistemului MGU-K după utilizare.

Această tehnică nu ar funcționa într-o cursă, dar era utilă în calificări, unde contează doar un singur tur rapid. Regulile permiteau oprirea MGU-K în situații de urgență, pentru a proteja motorul de posibile avarii, nu pentru a avea performanță.

Cu toate acestea, Mercedes și Red Bull ar fi folosit această portiță din regulament în mod competitiv.

În urma acestor descoperiri, FIA a decis să elimine complet această posibilitate, scrie mirror.co.uk.

În acest moment, Formula 1 se află în pauză, după ce cursele din Bahrain și Arabia Saudită, care ar fi urmat să aibă loc pe 12 și 19 aprilie, au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Sezonul se va relua cu Marele Premiu de la Miami, programat pentru 3 mai.

Clasamentul piloților din Formula 1

  • Kimi Antonelli (Mercedes) 72 puncte
  • George Russell (Mercedes) 63
  • Charles Leclerc (Ferrari) 49
  • Lewis Hamilton (Ferrari) 41
  • Lando Norris (McLaren) 25
  • Oscar Piastri (McLaren) 21
  • Oliver Bearman (Haas) 17
  • Pierre Gasly (Alpine) 15
  • Max Verstappen (RedBull) 12
  • Liam Lawson (Racing Bulls) 10

Clasamentul constructorilor din Formula 1

  • Mercedes 135 puncte
  • Ferrari 90
  • McLaren 46
  • Haas 18
  • Alpine 16
  • RedBull 16
  • Audi 2
  • Williams 2
  • Cadillac 0
  • Aston Martin 0

Citește și

„Chivu, omul potrivit la Inter” Diego Milito,  laude pentru român: „Era deja antrenor pe teren” + Ce spune despre Lautaro
Campionate
19:52
„Chivu, omul potrivit la Inter” Diego Milito, laude pentru român: „Era deja antrenor pe teren” + Ce spune despre Lautaro
Citește mai mult
„Chivu, omul potrivit la Inter” Diego Milito,  laude pentru român: „Era deja antrenor pe teren” + Ce spune despre Lautaro
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
Superliga
19:41
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali: „Ce mă interesează pe mine?”
Citește mai mult
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Știrile zilei din sport
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Liga 2
15.04
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Citește mai mult
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
Superliga
15.04
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali: „Ce mă interesează pe mine?”
Citește mai mult
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Superliga
15.04
„Durerea îl ține pe loc” Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Citește mai mult
„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Diverse
15.04
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Citește mai mult
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:30
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
00:10
Liga Campionilor Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
Liga Campionilor  Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
23:09
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
22:23
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
