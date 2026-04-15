FIA intervine Decizia luată după ce Ferarri s-a plâns că Mercedes și Red Bull fentează regulile în calificări

Federația Internațională de Automobilism (FIA), forul responsabil pentru organizarea Formulei 1, a decis să interzică strategia controversată folosită de Mercedes și Red Bull în calificări.

Recent, Ferrari s-a plâns la FIA de faptul că principalii rivali folosesc un artificiu tehnic la motor.

Scuderia a considerat că această soluție creează atât probleme de siguranță, cât și un avantaj nedrept față de celelalte echipe.

Mercedes și Red Bull au dezvoltat un sistem prin care pot folosi energia electrică a motorului mai eficient la finalul unui tur rapid în calificări. În loc să scadă treptat puterea, ei reușesc să o mențină mai mult timp, ceea ce le oferă un avantaj pe tur.

Dezavantajul este că această strategie nu funcționează în cursă și duce la oprirea temporară a sistemului MGU-K după utilizare.

Această tehnică nu ar funcționa într-o cursă, dar era utilă în calificări, unde contează doar un singur tur rapid. Regulile permiteau oprirea MGU-K în situații de urgență, pentru a proteja motorul de posibile avarii, nu pentru a avea performanță.

Cu toate acestea, Mercedes și Red Bull ar fi folosit această portiță din regulament în mod competitiv.

În urma acestor descoperiri, FIA a decis să elimine complet această posibilitate, scrie mirror.co.uk.

În acest moment, Formula 1 se află în pauză, după ce cursele din Bahrain și Arabia Saudită, care ar fi urmat să aibă loc pe 12 și 19 aprilie, au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Sezonul se va relua cu Marele Premiu de la Miami, programat pentru 3 mai.

Clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) 72 puncte

George Russell (Mercedes) 63

Charles Leclerc (Ferrari) 49

Lewis Hamilton (Ferrari) 41

Lando Norris (McLaren) 25

Oscar Piastri (McLaren) 21

Oliver Bearman (Haas) 17

Pierre Gasly (Alpine) 15

Max Verstappen (RedBull) 12

Liam Lawson (Racing Bulls) 10

Clasamentul constructorilor din Formula 1

Mercedes 135 puncte

Ferrari 90

McLaren 46

Haas 18

Alpine 16

RedBull 16

Audi 2

Williams 2

Cadillac 0

Aston Martin 0

