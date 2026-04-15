Real sau Bayern? Luis Enrique așteptă relaxat adversara lui PSG din semifinalele Ligii Campionilor: „Mă uit la meci și beau o bere”

Luis Enrique (55 de ani), antrenorul celor de la PSG, a oferit o replică savuroasă după ce echipa lui s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor.

PSG s-a calificat în careul de ași din Liga Campionilor, după ce a trecut fără emoții de Liverpool, scor 4-0 la general (2-0 și în tur, și în retur).

Luis Enrique: „Mă voi uita la Bayern-Real Madrid cu o bere în față”

Pentru un loc în a doua finală consecutivă, campioana Europei va da piept cu învingătoarea „dublei” dintre Real Madrid și Bayern Munchen. (2-1, în tur pentru nemți).

Întrebat ce adversar își dorește în semifinale, Luis Enrique a oferit o replică savuroasă.

„De fiecare dată când spun că prefer o echipă în Liga Campionilor, se întâmplă să câștige cealaltă.

Vreau să mă uit liniștit, la Paris, la meciul dintre Bayern și Real Madrid și să beau o bere.

Haideți să ne bucurăm de sferturile de finală ca să vedem cine va fi adversarul nostru”, a declarat Luis Enrique, citat de as.com.

În sezonul trecut, PSG trecea în semifinale de Arsenal, scor 3-1 la general. Duelul se poate repeta și în stagiunea curentă, dar de această dată în ultimul act al competiției.

Pentru a se întâmpla acest lucru, campioana Franței trebuie să-și câștige „dubla” din semifinale, iar „tunarii” să treacă mai întâi de Sporting, iar apoi de Atletico Madrid.

În ceea ce privește confruntarea împotriva portughezilor, formația antrenată de Mikel Arteta are un avantaj fragil luat în meciul tur, 1-0. Returul de pe Emirates este programat în această seară.

