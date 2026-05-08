Marea întrebare Rațiu Românul are un an divizat total: excelent la succesul lui Rayo, o dezamăgire la națională. Paradoxul cotei de piață
Rațiu, optimist la Rayo, cu un joc foarte bun. Foto: Imago
Stranieri

alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 12:04
  • Andrei Rațiu (27 de ani) nu reușește să transfere momentul ascendent de la Rayo Vallecano la echipa națională.
  • A jucat foarte bine în acest sezon la clubul madrilen, a fost o deziluzie printre „tricolori”. 
  • Apărătorul a ajutat Rayo să ajungă în premieră într-o finală europeană, fără efect în campania eșuată de Mondial. 

Andrei Rațiu împlinește 28 de ani pe 20 iunie. Este vârsta ideală pentru un fotbalist, perioada când atinge de obicei vârful carierei. 

Tocmai acum, fundașul dreapta e un mare semn de întrebare. Nu poate juca la fel de bine și la echipa de club, și la națională. A fost total diferit în acest sezon.

Rațiu e esențial la Rayo, propulsând-o în finala Conference

La Rayo Vallecano, e unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Inigo Perez.

Titular indiscutabil în LaLiga și Conference League, a ajutat mica formație madrilenă într-o campanie europeană unică în istoria grupării. Calificată în premieră într-o finală continentală:

  • 27 mai, împotriva lui Crystal Palace, la Leipzig. 

A apărut rar la goluri sau pase decisive, dar jocul său a fost esențial pentru ascensiunea roș-albilor.

3.577 de minute
a evoluat Andrei Rațiu în 45 de partide (80 de minute în medie pe meci) la Rayo în acest sezon în toate competițiile (un gol, 3 assisturi)

Rațiu are cotă în creștere. Al doilea în topul naționalei. Poate fi primul în curând

Datorită jocului bun, Transfermarkt i-a mărit și mai mult cota în actuala stagiune, plusând cu 6 milioane de euro în decembrie 2025.

18 milioane de euro
valorează acum Rațiu. O creștere majoră în ultimii doi ani, când Transfermarkt îi stabilise o cotă de 1,4 milioane

Are a doua cotă la națională și l-ar putea depăși în curând pe Radu Drăgușin, aflat în scădere (20 de milioane) odată ce a revenit după grava accidentare suferită la genunchi.

Personaj negativ în cele mai importante meciuri ale „tricolorilor”

La națională însă, jocul lui e opus față de valoarea de piață. E în cădere tocmai când cota urcă!

Din toamnă, a apărut în șapte din cele opt meciuri. Mereu titular, integralist de șase ori, 85 de minute în ultima partidă, a dezamăgit în cele mai importante dueluri ale preliminariilor.

  • 1-3 cu Bosnia (d), pe 15 noiembrie, în grupa de Mondial. 
  • 0-1 cu Turcia (d), pe 26 martie, în semifinala barajului CM. 
4 înfrângeri
a suferit România în cele 7 întâlniri cu Rațiu pe teren în acest sezon. Numai două victorii și un egal (golaveraj 11-12)

Mai ales la Istanbul, a fost printre cei mai slabi jucători. Nu mai seamănă cu cel de la Euro 2024.

Deloc influent în ofensivă, probleme mari în apărare. Greșind mai ales la golul primit.

Concluzie: altă campanie eșuată de Mondial. Și Rațiu a fost personaj negativ.

38 de selecții
are Andrei Rațiu la echipa națională: două goluri, două assisturi

