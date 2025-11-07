„Război civil” la Rayo De ce a părăsit antrenorul Inigo Perez stadionul imediat după succesul cu Lech + Reacția lui Rațiu

Rayo Vallecano - Lech Poznan 3-2. Inigo Perez (37 de ani) nu s-a prezentat la conferința de presă la finalul partidei din Conference League.

Absența sa a fost pusă pe seama faptului că tehnicianul nu s-a simțit bine, însă este luată în calcul și o ceartă cu Ivan Balliu (33 de ani).

Formația lui Andrei Rațiu a obținut un nou succes în faza principală din Conference League, reușind să răstoarne rezultatul în ultimele 10 minute.

„Război civil” la Rayo. Inigo Perez nu s-a prezentat la conferința de presă

Tânărul tehnician al lui Rayo a părăsit stadionul imediat după meci, fără să mai susțină conferința de presă.

„Război civil la Rayo” a titrat presa din Spania.

David Cobeno, directorul sportiv, a fost cel care s-a întâlnit cu jurnaliștii, transmițând că tehnicianul nu s-ar simți bine.

„Inigo trebuie să se fi simțit rău și de-asta să fi plecat. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar nu se simțea bine. Totul s-a întâmplat foarte repede”, a transmis David Cobeno, potrivit as.com.

Însă, există și varianta în care tehnicianul ar fi plecat după o ceartă cu Ivan Balliu pe bancă, după cele 4 schimbări făcute de Perez în minutul 55, albanezul fiind înlocuit chiar de românul Andrei Rațiu.

Camerele TV ale Movistar au surprins o discuție aprinsă, pe bancă, între antrenor și Balliu, după schimbarea acestuia.

Jucătorii au participat, ulterior, la o ședință în vestiar, fără a detalia însă cele întâmplate.

„Aceste lucruri se întâmplă în vestiar. Inigo este o persoană foarte emotivă. Uneori este ultimul care pleacă, alteori, primul”, a spus Pedro Diaz.

Apoi, a vorbit și Rațiu despre situația de la finalul partidei.

„Am sărbătorit, apoi a fost o ședință a jucătorilor în vestiar. Inigo nu mai era acolo. Se întâmplă astfel de lucruri. Nu ar fi trebuit să iasă așa”, a declarat Andrei Rațiu, conform marca.com.

Rayo se află pe locul 7 în grupa din Conference League, cu 7 puncte adunate după primele 3 etape, fiind singura reprezentantă a Spaniei în această competiție.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport