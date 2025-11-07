„Război civil” la Rayo De ce a părăsit antrenorul Inigo Perez stadionul imediat după succesul cu Lech + Reacția lui Rațiu +9 foto
Inigo Perez foto: IMAGO
Stranieri

„Război civil” la Rayo De ce a părăsit antrenorul Inigo Perez stadionul imediat după succesul cu Lech + Reacția lui Rațiu

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.11.2025, ora 12:05
alt-text Actualizat: 07.11.2025, ora 12:09
  • Rayo Vallecano - Lech Poznan 3-2. Inigo Perez (37 de ani) nu s-a prezentat la conferința de presă la finalul partidei din Conference League.
  • Absența sa a fost pusă pe seama faptului că tehnicianul nu s-a simțit bine, însă este luată în calcul și o ceartă cu Ivan Balliu (33 de ani).

Formația lui Andrei Rațiu a obținut un nou succes în faza principală din Conference League, reușind să răstoarne rezultatul în ultimele 10 minute.

Mirel Rădoi, apărat Un fost internațional e de partea tehnicianului, după tensiunile din Bănie: „Ăsta e motiv?”
Citește și
Mirel Rădoi, apărat Un fost internațional e de partea tehnicianului, după tensiunile din Bănie: „Ăsta e motiv?”
Citește mai mult
Mirel Rădoi, apărat Un fost internațional e de partea tehnicianului, după tensiunile din Bănie: „Ăsta e motiv?”

„Război civil” la Rayo. Inigo Perez nu s-a prezentat la conferința de presă

Tânărul tehnician al lui Rayo a părăsit stadionul imediat după meci, fără să mai susțină conferința de presă.

„Război civil la Rayo” a titrat presa din Spania.

David Cobeno, directorul sportiv, a fost cel care s-a întâlnit cu jurnaliștii, transmițând că tehnicianul nu s-ar simți bine.

„Inigo trebuie să se fi simțit rău și de-asta să fi plecat. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar nu se simțea bine. Totul s-a întâmplat foarte repede”, a transmis David Cobeno, potrivit as.com.

Însă, există și varianta în care tehnicianul ar fi plecat după o ceartă cu Ivan Balliu pe bancă, după cele 4 schimbări făcute de Perez în minutul 55, albanezul fiind înlocuit chiar de românul Andrei Rațiu.

Camerele TV ale Movistar au surprins o discuție aprinsă, pe bancă, între antrenor și Balliu, după schimbarea acestuia.

Rayo - Lech Poznan 3-2
Rayo - Lech Poznan 3-2

Galerie foto (9 imagini)

Rayo - Lech Poznan 3-2 Rayo - Lech Poznan 3-2 Rayo - Lech Poznan 3-2 Rayo - Lech Poznan 3-2 Rayo - Lech Poznan 3-2
+9 Foto
labels.photo-gallery

Jucătorii au participat, ulterior, la o ședință în vestiar, fără a detalia însă cele întâmplate.

„Aceste lucruri se întâmplă în vestiar. Inigo este o persoană foarte emotivă. Uneori este ultimul care pleacă, alteori, primul”, a spus Pedro Diaz.

Apoi, a vorbit și Rațiu despre situația de la finalul partidei.

„Am sărbătorit, apoi a fost o ședință a jucătorilor în vestiar. Inigo nu mai era acolo. Se întâmplă astfel de lucruri. Nu ar fi trebuit să iasă așa”, a declarat Andrei Rațiu, conform marca.com.

Rayo se află pe locul 7 în grupa din Conference League, cu 7 puncte adunate după primele 3 etape, fiind singura reprezentantă a Spaniei în această competiție.

Citește și

„N-aș spune că a fost o luptă grea” Xherdan Shaqiri și-ar fi dorit mai multe reușite în meciul cu FCSB: „Cu siguranță am fi putut”
Europa League
11:02
„N-aș spune că a fost o luptă grea” Xherdan Shaqiri și-ar fi dorit mai multe reușite în meciul cu FCSB: „Cu siguranță am fi putut”
Citește mai mult
„N-aș spune că a fost o luptă grea” Xherdan Shaqiri și-ar fi dorit mai multe reușite în meciul cu FCSB: „Cu siguranță am fi putut”
Pariu respectat  Vicecampionii europeni s-au făcut blonzi , ca Generația de Aur la CM ’98!
Diverse
10:19
Pariu respectat Vicecampionii europeni s-au făcut blonzi, ca Generația de Aur la CM ’98!
Citește mai mult
Pariu respectat  Vicecampionii europeni s-au făcut blonzi , ca Generația de Aur la CM ’98!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Lech Poznan Rayo Vallecano conference league andrei ratiu Inigo Perez
Știrile zilei din sport
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Nationala
14:29
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
Citește mai mult
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
Superliga
14:36
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
Citește mai mult
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Diverse
12:24
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Superliga
11:07
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Citește mai mult
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:35
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid
14:36
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura
14:29
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
De ce l-a convocat pe Drăguș Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate
13:57
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Top stiri din sport
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
Superliga
10:47
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
Citește mai mult
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Superliga
09:57
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Citește mai mult
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Diverse
07.11
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Citește mai mult
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League
Media
07.11
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League
Citește mai mult
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share