România - San Marino 7-1. Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul „tricolorilor”, a venit foarte supărat la interviurile de după meci, fiind afectat de parcursul slab al „tricolorilor” în preliminariile pentru CM 2026.

Internaționalul român a vorbit și despre posibilitatea ca Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, să demisioneze.

România a terminat preliminariile Cupei Mondiale pe locul 3 și s-a calificat la baraj datorită rezultatelor din Liga Națiunilor.

România - San Marino 7-1 . Rațiu a apărut supărat la interviuri: „Cine vine să vină, noi trebuie să venim cum trebuie”

Rațiu a venit supărat și dezamăgit în fața microfoanelor, după victoria categorică a „tricolorilor”, meci în care a și reușit să marcheze.

„Sunt fericit că am putut câștiga meciul ăsta cum trebuie, că am arătat o imagine bună publicului, care a stat aici în frig și în ploaie.

Și da, nu am făcut o grupă de calificare bună, suntem conștienți că trebuie să venim cu altă mentalitate, cu alt spirit ca să putem face ceva în această perioadă ”, a spus Andrei Rațiu la Digi Sport.

Întrebat dacă își dorește un adversar anume, Rațiu a avut un mesaj tăios:

Nu ne-am câștigat dreptul a alege adversarul, așa că cine vine să vină și să venim noi cum trebuie. Mai concentrați, să controlăm mai mult jocul. Andrei Rațiu, despre barajul din luna martie

Andrei Rațiu: „Sperăm ca Mircea Lucescu să rămână”

Rațiu își dorește ca Mircea Lucescu să rămână în continuare la naționala României.

„Sperăm să rămână și să facem un baraj bun. Eu sper să rămână, nu știu ce va face. Nu știu dacă pleacă, sper să stea. Nu ne-a zis nimeni nimic, așa că noi mergem înainte cu el”, a spus fundașul.

Cum arată urnele de la baraj

România va intra la baraj în ultima urnă, alături de celelalte echipe calificate prin intermediul Nations League. Va evolua în deplasare în semifinale, pe terenul unei formații din urna 1.

Urna 1: ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA;

ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA; Urna 2: POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;

POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA; Urna 3: IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;

IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO; Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Cum poate arăta traseul spre CM 2026:

Ruta infernală: Italia (semifinale), Polonia (finală);

Italia (semifinale), Polonia (finală); Ruta mai accesibilă: Ucraina (semifinale), Kosovo (finală).

Cum se desfășoară barajul

În play-off merg 16 echipe, cele 12 echipe de pe locul 2 din preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care au ratat primele două locuri în calificări.

Vor împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, ultima cu echipele din Liga Națiunilor și se vor forma 4 mini-turnee cu semifinale și o finală. Toate meciurile vor fi într-o singură manșă.

Semifinalele vor fi găzduite de echipele din urnele 1 și 2, care se vor încrucișa cu cele din 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi alese prin tragere la sorți. Cele 4 câștigătoare ale mini-turneelor merg la Mondial.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Punctaj 1. AUSTRIA 19 2. Bosnia 17 3. România 13 4. Cipru 8 5. San Marino 0 * Austria se califică la CM 2026, Bosnia și România merg la baraj * Austria se califică la CM 2026, Bosnia și România merg la baraj

