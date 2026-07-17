Celeste Amarilla (61 de ani), senatoare în Paraguay, a reluat disputa cu Kylian Mbappe (27 de ani) după eliminarea Franței de la Campionatul Mondial din 2026.

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Franța a fost învinsă de Spania, scor 0-2, în semifinalele Campionatului Mondial din 2026.

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Senatoarea Celeste Amarilla, un nou atac la adresa lui Kylian Mbappe: „ L-a ajuns karma paraguayană”

Parlamentara a venit la ședința Senatului îmbrăcată în galben și roșu, culorile Spaniei, după victoria ibericilor.

Ulterior, a publicat pe Instagram o fotografie în aceeași ținută, însoțită de mesajul „Calladita”, care poate fi tradus prin „Tăcută” sau „Cuminte”.

„La fel ca mulți alții, sunt fericită pentru Spania. Patria-mamă. L-a ajuns karma pe Mbappe. Sigur, karma paraguayană, nu doar a mea” , a spus aceasta, conform elpais.com.uy.

Paraguay a fost colonie spaniolă timp de aproape trei secole, până la proclamarea independenței, în mai 1811.

Federația Franceză de Fotbal a anunțat că va intenta un proces împotriva senatoarei paraguayene, iar Parchetul din Paris a anunţat deschiderea unei anchete pentru jignire publică şi incitare la ură.

Celeste Amarilla a spus că nu a primit încă informații oficiale în această privință și a anunțat că se va apăra în cazul în care procedura va continua.

„Presupun că au un termen la dispoziție. Aștept și mă voi apăra așa cum trebuie”, a transmis senatoarea.

Voi avea mai multă grijă la ce spun. Frații mei îmi spun mereu: „Limba ta este mai rapidă decât creierul”. Voi încerca să fie invers de acum înainte Celeste Amarilla, senatoare paraguayana

Ce a spus Celeste Amarilla

Disputa a izbucnit după victoria Franței cu 1-0 împotriva Paraguayului, în optimile de finală ale Campionatului Mondial.

După fluierul de final al partidei, Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill, portarul Paraguayului, iar senatoarea Celeste Amarilla a făcut mai multe remarci rasiste care l-au avut ca țintă pe starul naționalei Franței.

„Bruta asta nici măcar nu a învățat să scrie. În loc de lapte matern, a crescut sugând nuci de cocos, iar cele mai educate creaturi pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanzeii.

Ar fi trebuit să-i arăți degetul mijlociu, Orlando Gill. Eu o fac în Senat și nu se întâmplă nimic.

Un camerunez colonizat, care se dă dur, francez, plin de resentimente, parvenit, arogant și urât.

A fost nervos și îngrozit pe tot parcursul meciului, la fel ca întreaga lui echipă. N-au reușit să înscrie niciun gol, au câștigat doar din pur noroc…

Singurul lucru pentru care mulți dintre noi criticăm echipa națională a Paraguayului este că nu i-au dat o bătaie bună după meci. Și nici măcar nu sunt o fanatică a fotbalului”, a scris Celeste Amarilla pe platforma X.

Cum i-a răspuns Kylian Mbappe

Atacurile senatoarei s-au răspândit rapid pe internet. Au ajuns și la Mbappe, iar răspunsul starului francez nu a întârziat să apară.

„Doamnă Celeste Amarilla, sunteți o femeie demnă de dispreț și nedemnă de funcția pe care o ocupați.

Nu reprezentați Paraguayul, această țară care a dat dovadă de pasiune și onoare pe tot parcursul competiției.

Din cauza nesăbuinței și a rasismului dumneavoastră fără rețineri, întreaga lume a uitat deja parcursul și efortul istoric pe care jucătorii dumneavoastră l-au depus în timpul acestei Cupe Mondiale, pentru a face loc unei doamne incompetente care oferă cea mai proastă imagine posibilă a țării sale.

Nu voi permite niciodată unor oameni ca ea să-și răspândească ura și rasismul în întreaga lume”, a scris Mbappe pe X.

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