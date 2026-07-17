Scapă cine poate! VIDEO. Haos în preliminariile Europa League. Femeile și copiii au coborât pe teren din cauza incidentelor din tribune

Partida dintre Derry City și CSKA Sofia, din manșa secundă a primului tur preliminar al Europa League, a fost întreruptă aproximativ 15 minute din cauza incidentelor din tribune.

Formația bulgară s-a impus cu 2-1 și a obținut calificarea. Câștigase și prima manșă, scor 3-2.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Violențele au izbucnit în repriza a doua, când între sectoarele ocupate de cele două galerii au fost aruncate mai multe obiecte.

Femei și copii au coborât pe teren pentru a scăpa de incidentele dintre fanii lui Derry City și CSKA Sofia

În imaginile surprinse și publicate ulterior pe rețelele de socializare se vede cum o parte dintre suporterii gazdelor, printre care femei și copii, au coborât pe teren pentru a se îndepărta de zona conflictului.

Fanii celor de la CSKA Sofia s-au îndreptat spre sectorul rezervat gazdelor, în timp ce stewarzii încercau să-i țină la distanță.

Susținătorii lui Derry City au răspuns prin scandări, inclusiv una în care îi numeau pe bulgari „naziști”.

Poliția nord-irlandeză a ajuns la stadion pregătită să intervină, însă situația a fost calmată înainte ca forțele de ordine să pătrundă în tribune, conform irishnews.com.

La momentul întreruperii, Derry City conducea cu 1-0, după golul marcat de Ellis Chapman la începutul reprizei secunde, și egalase situația la general.

După reluare, Ioannis Pittas a restabilit egalitatea, iar un autogol al lui Barry Cotter, venit în prelungirile prelungite ale partidei, a stabilit scorul final, 2-1 pentru CSKA Sofia.

CSKA Sofia hooligans go on the attack in Derry & the local Derry City Ultras respond by having a sing-song 🎵Dirty Nazi b*stards, Dirty Nazi b*stards🎵

2026 UEFA Europa League pic.twitter.com/bMQFcjycji — LeagueofIreland+ (@AaJ1532082) July 16, 2026

CSKA Sofia va juca în turul următor cu Qarabag (Azerbaidjan), care a trecut de Vestri (Islanda), scor general 6-0.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport