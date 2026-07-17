Scapă cine poate! VIDEO. Haos în preliminariile Europa League. Femeile și copiii au coborât pe teren din cauza incidentelor din tribune

- Partida dintre Derry City și CSKA Sofia, din manșa secundă a primului tur preliminar al Europa League, a fost întreruptă aproximativ 15 minute din cauza incidentelor din tribune.
- Formația bulgară s-a impus cu 2-1 și a obținut calificarea. Câștigase și prima manșă, scor 3-2.
Violențele au izbucnit în repriza a doua, când între sectoarele ocupate de cele două galerii au fost aruncate mai multe obiecte.
Femei și copii au coborât pe teren pentru a scăpa de incidentele dintre fanii lui Derry City și CSKA Sofia
În imaginile surprinse și publicate ulterior pe rețelele de socializare se vede cum o parte dintre suporterii gazdelor, printre care femei și copii, au coborât pe teren pentru a se îndepărta de zona conflictului.
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Fanii celor de la CSKA Sofia s-au îndreptat spre sectorul rezervat gazdelor, în timp ce stewarzii încercau să-i țină la distanță.
Susținătorii lui Derry City au răspuns prin scandări, inclusiv una în care îi numeau pe bulgari „naziști”.
Poliția nord-irlandeză a ajuns la stadion pregătită să intervină, însă situația a fost calmată înainte ca forțele de ordine să pătrundă în tribune, conform irishnews.com.
La momentul întreruperii, Derry City conducea cu 1-0, după golul marcat de Ellis Chapman la începutul reprizei secunde, și egalase situația la general.
După reluare, Ioannis Pittas a restabilit egalitatea, iar un autogol al lui Barry Cotter, venit în prelungirile prelungite ale partidei, a stabilit scorul final, 2-1 pentru CSKA Sofia.
CSKA Sofia va juca în turul următor cu Qarabag (Azerbaidjan), care a trecut de Vestri (Islanda), scor general 6-0.