Ruptura Petrea - Reghecampf  „Secundul” Craiovei a lămurit situația cu fostul colaborator din Emirate: „Atunci a trebuit să ne despărțim”

Anton Petrea (50 de ani) a venit cu detalii despre situația dintre el și Laurențiu Reghecampf.

Actualul antrenor secund al Universității Craiova a transmis că despărțirea dintre el și „Reghe” a venit din cauza schimbărilor pe care Al-Wasl voia să le facă la acel moment.

Anton Petrea și Laurențiu Reghecampf au lucrat împreună până în 2020, moment în care au apărut mai multe zvonuri conform cărora ar fi existat o ceartă între cei doi antrenori.

Anton Petrea: „Nu ne-am certat. Al-Wasl a vrut să schimbe totul din temelii”

Acum, Toni Petrea a transmis că nu a fost vorba de un conflict cu Reghecampf, ci despre restructurările pe care clubul din Emiratele Arabe Unite le avea în plan.

„De când a plecat Reghe în Sudan am vorbit puțin… Am mai vorbit, am mai comunicat.

Tot am mai auzit că ne-am certat, dar nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu, drumurile noastre s-au despărțit.

A fost o perioadă mai dificilă atunci, în pandemie. Eram în Emiratele Arabe, la Al Wasl. Cei de acolo au vrut să schimbe totul din temelii. Au vrut să schimbe ceva, să reducă bugetul. Și atunci a trebuit să ne despărțim.

A trebuit să vin acasă și să-mi văd de treabă. Am auzit că m-aș fi certat cu Reghe. Nu, nu, nu. Astea sunt speculații de presă. Nu vreau să le discut. Dacă se putea, așa mai fi stat în Golf.

E normal. E o zonă frumoasă, e plăcut. Da, era bine financiar, atâta timp cât era și Reghe acolo, bineînțeles, în staff-ul lui.

Nu cred că s-ar fi pus problema dacă el să plece, eu să rămân. Nu, nu cred. În momentul în care merg cu cineva la un drum, mergem împreună, plecăm împreună. Adică astea sunt ideile mele”, a declarat Toni Petrea, potrivit prosport.ro.

Reghecampf și Petrea au colaborat din postura de „principal”, respectiv „secund” încă din 2011, când pregăteau FC Snagov, iar ruptura a avut loc în 2020, când Petrea a ajuns antrenor la FCSB, iar Reghecampf a preluat Al-Ahli.

