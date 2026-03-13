Eveniment inedit în SUA Agenții FBI vor fi antrenați de luptători UFC: „O oportunitate extraordinară”

Mai mulți luptători din circuitul UFC vor participa în acest weekend la o sesiune specială de pregătire organizată la Academia pentru Agenți Speciali a Biroului Federal de Investigații (FBI).

Evenimentul care va avea loc în statul american Virginia este destinat atât membrilor din conducerea agenției, cât și agenților în curs formare.

Luptătorii le vor explica agenților cum se pregătesc pentru meciuri și le vor arăta diferite tehnici de luptă, conform reuters.com.

Printre numele anunțate pentru această acțiune se numără Michael Chandler, Jorge Masvidal și Chris Weidman , toți luptători cunoscuți din Ultimate Fighting Championship (UFC).

Directorul FBI, Kash Patel, a descris inițiativa drept o oportunitate importantă pentru agenții federali.

„Aceasta este o oportunitate extraordinară pentru agenții noștri FBI de a învăța și de a se antrena alături de unii dintre cei mai mari sportivi de pe pământ, ajutând cea mai bună agenție de aplicare a legii din lume să fie și mai bine pregătită să protejeze poporul american”, a declarat Patel.

Evenimentul are loc în contextul în care UFC se pregătește pentru o apariție fără precedent în calendarul său.

Pe 14 iunie, organizația condusă de Dana White urmează să organizeze o gală în parcul din fața Casei Albe, sub numele de „UFC Freedom 250”, eveniment anunțat în contextul celebrării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

700.000 de euro ar fi suma pe care UFC și-ar fi asumat-o pentru înlocuirea gazonului afectat după eveniment

Dana White, președintele și CEO-ul UFC, este un susținător al președintelui american Donald Trump, iar gala programată în iunie coincide și cu aniversarea de 80 de ani a liderului de la Casa Albă.

Evenimentul principal este reprezentat de lupta pentru titlul la categoria ușoară între campionul Ilia Topuria și deținătorul titlului interimar Justin Gaethje.

Campion UFC la două categorii, Alex Pereira va lupta împotriva lui Ciryl Gane la categoria grea, acesta fiind evenimentul secundar al galei organizate la dorința lui Trump.

Alte patru dueluri vor completa evenimentul:

Sean O'Malley - Aiemann Zahabi

Mauricio Ruffy - Michael Chandler

Bo Nickal - Kyle Daukaus.

Diego Lopes - Steve Garcia

