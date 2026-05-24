Schimbare în lotul lui Hagi Jucătorul campioanei, convocat de urgență pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor
Gică Hagi/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 18:13
alt-text Actualizat: 24.05.2026, ora 19:07
  • Adrian Rus (30 de ani), fundașul campioanei Universitatea Craiova, a fost convocat de Gică Hagi (61 de ani) pentru amicalele cu cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

Stoperul îl va înlocui pe Bogdan Racovițan (25 de ani), jucătorul celor de la Rakow.

Acesta a fost titular în meciul cu Arka Gdynia 3-0, din ultima etapă de campionat, dar a fost schimbat la pauză, după ce acuzat probleme medicale.

Adrian Rus, convocat de urgență pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor

„Ca urmare a faptului că Bogdan Racovițan a acuzat probleme medicale după ultimul meci la echipa de club, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl cheme pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor pe Adrian Rus de la Universitatea Craiova”, se arată în comunicatul echipei naționale.

  • Georgia - România se joacă pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro
  • România - Țara Galilor se joacă pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Duelul se vede în direct pe Prima TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Lotul convocat de Gică Hagi pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galiilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).
  • Lotul va fi întregit cu jucătorii care urmează să joace la barajul pentru Conference League, de la FCSB, Dinamo și FC Botoșani.

