Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, se află într-o stare tot mai proastă, chiar în perioada în care FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029.

După zăpezile și umezeala din ultimele luni, degradarea s-a accentuat vizibil.

Arena Națională are nevoie de intervenții rapide

La intrarea VIP se văd infiltrații serioase, tencuială căzută, fisuri, porțiuni afectate de apă și elemente desprinse, unele dintre ele lăsând la vedere zone ruginite și deteriorate.

Problemele nu se opresc însă aici. Fotoliile din zona VIP sunt și ele afectate, acoperișul retractabil nu poate fi folosit, iar în mai multe zone ale stadionului au apărut fisuri. La precipitații, apa pătrunde în interior, iar în anumite sectoare plouă direct în stadion.

În aceste condiții, Arena Națională are nevoie de intervenții rapide și consistente pentru a putea corespunde standardelor unui eveniment european de asemenea nivel.

VIP-ul de pe Arena Națională e o glumă

Imaginile surprinse din tribune arată scaune lipsă, mai multe fotolii crăpate sau rupte, dar și locuri reparate improvizat, cu bandă adezivă, inclusiv în zona VIP.

În același timp, și tabela stadionului funcționează doar parțial, un nou semn al stării precare în care a ajuns cea mai importantă arenă a țării.

Iar când plouă sunt multe sectoare unde apa infiltrată inundă podeaua. Multe probleme de rezolvat până la gândul unei noi finale europene după cea din 2012, altfel totul ar putea deveni un fiasco.

