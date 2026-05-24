Lovitură pentru francezi Arthur Fils s-a retras de la Roland Garros: „Nu vreau să fiu prost. Nu îmi voi asuma niciun risc”
alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 11:47
  • Arthur Fils (21 de ani, #20 ATP) s-a retras de la Roland Garros, după ce a acuzat dureri la șold și a decis să nu riște o accidentare mai gravă.
  • Francezul era una dintre principalele speranțe ale gazdelor la turneul de la Paris și urma să îl întâlnească în primul tur pe Stan Wawrinka (41 de ani, #113 ATP).

Problemele lui Fils au apărut la începutul lunii mai, în timpul competiției de la Roma, unde a abandonat în primul set al meciului cu Andrea Pellegrino. De atunci, francezul nu s-a mai putut antrena normal.

Sâmbătă, pe terenurile de la Roland Garros, a făcut primul antrenament după aproape două săptămâni.

„La Roma am simțit o durere în zona șoldului. Mă deranja foarte mult. Nu am vrut să îmi asum niciun risc.

Nu am putut să mă antrenez în ultimele două săptămâni. De fapt, antrenamentul de astăzi a fost prima dată când am jucat puncte după cele două săptămâni de la Roma.

Nu voi fi 100% apt să joc turneul și nu îmi voi asuma niciun risc, așa cum am făcut anul trecut. Nu vreau să fiu prost”, a declarat sportivul, conform reuters.com.

1983
este anul în care Franța a avut ultimul campion la simplu masculin la Roland Garros, prin Yannick Noah. Retragerea lui Arthur Fils este o lovitură pentru publicul francez, care îl vedea drept unul dintre jucătorii capabili să obțină un rezultat important la Paris

Decizia a fost luată cu gândul la întâmplarea nefericită de anul trecut.

În 2025, Fils a jucat la Roland Garros cu probleme la spate, care s-au transformat ulterior într-o fractură de stres la o vertebră. Din cauza acelei accidentări, francezul a ratat a doua parte a sezonului.

Fils avea un sezon solid înaintea turneului de la Paris. A câștigat titlul la Barcelona, a ajuns în semifinale la Madrid și avea un bilanț de 22 de victorii și 7 înfrângeri în 2026.

În urma retragerii lui Arthur Fils, Stan Wawrinka, elvețianul care a anunțat că se va retrage la finalul sezonului, va debuta la Roland Garros împotriva lui Jesper de Jong.

