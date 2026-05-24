Ce va face Chiricheș Mihai Pintilii a spus ce știe despre fundașul de la FCSB: „Din ce mi-a transmis, asta cred ca se va întâmpla”

Mihai Pintilii (41 de ani), fost antrenor secund la FCSB, a vorbit despre viitorul lui Vlad Chiricheș (36 de ani), aflat la final de contract cu formația roș-albastră.

Înțelegerea fundașului expiră pe 30 iunie 2026, iar Pintilii consideră că varianta unei noi aventuri ca jucător pare tot mai puțin probabilă.

Chiricheș a avut un sezon dificil, marcat de probleme medicale, iar ultimul său meci pentru FCSB a fost cel cu Farul, câștigat de roș-albaștri cu 3-2, pe 20 aprilie.

Mihai Pintilii, despre Chiricheș: „Din ce mi-a transmis, nu cred că va continua”

„Azi am stat în tribună la meci. E bine, e și el un pic, așa... La început e greu, după ce te lași. Trebuie să-ți găsești o ocupație.

Da, eu așa cred (n.r. că s-a retras). Trebuie să îl întrebați pe el. Dacă e acasă... Nu? Din ce știu eu și ce mi-a transmis, nu cred că va continua.

Nu cred că ar mai pleca din București. Unde să mai plece? Doar în București, dacă e să mai joace. Să se ducă la Voluntari? Nu! La vârsta lui, nu mai merge”, a spus Pintilii, pentru GSP.

Farul Constanța - FCSB 2-3

Fostul secund de la FCSB a precizat însă că decizia îi aparține în totalitate lui Chiricheș și că nu ar fi exclus ca acesta să se răzgândească, dacă se va simți pregătit fizic.

„Din ce mi-a transmis, nu cred că va continua sau... Surprize, surprize... Sper să mă contrazică, dacă se simte sănătos și crede că mai poate, să mai joace.

Important e să știi să ridici mâna când corpul nu te mai ajută. Depinde de fiecare în parte, asta trebuie să faci”, a mai spus fostul mijlocaș.

Chiricheș și Pintilii au împărțit terenul în peste 100 de meciuri, evoluând împreună la FCSB, Pandurii Târgu Jiu, Internațional Curtea de Argeș, dar și la echipa națională a României.

134 de meciuri a adunat Vlad Chiricheș la FCSB, echipă alături de care a câștigat patru titluri de campion: 2012-2013, 2013-2014, 2023-2024 și 2024-2025

Vlad Chiricheș are în CV experiențe importante în Premier League și Serie A.

Fundașul român a plecat de la FCSB la Tottenham în 2013, pentru 9,5 milioane de euro, și a adunat 43 de meciuri în tricoul londonezilor.

După doi ani în Anglia, Chiricheș a fost transferat de Napoli, în 2015, pentru 7 milioane de euro.

La formația italiană a bifat 48 de apariții, iar ulterior a mai evoluat în Serie A pentru Sassuolo și Cremonese.

