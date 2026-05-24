Ce va face Chiricheș Mihai Pintilii a spus ce știe despre fundașul de la FCSB: „Din ce mi-a transmis, asta cred ca se va întâmpla” +20 foto
Vlad Chiricheș/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Ce va face Chiricheș Mihai Pintilii a spus ce știe despre fundașul de la FCSB: „Din ce mi-a transmis, asta cred ca se va întâmpla”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 10:16
alt-text Actualizat: 24.05.2026, ora 10:16
  • Mihai Pintilii (41 de ani), fost antrenor secund la FCSB, a vorbit despre viitorul lui Vlad Chiricheș (36 de ani), aflat la final de contract cu formația roș-albastră.
  • Înțelegerea fundașului expiră pe 30 iunie 2026, iar Pintilii consideră că varianta unei noi aventuri ca jucător pare tot mai puțin probabilă.

Chiricheș a avut un sezon dificil, marcat de probleme medicale, iar ultimul său meci pentru FCSB a fost cel cu Farul, câștigat de roș-albaștri cu 3-2, pe 20 aprilie.

CM 2030 cu 64 de echipe? Ce se va întâmpla cu proiectul gigantic propus pentru viitorul Campionat Mondial
Citește și
CM 2030 cu 64 de echipe? Ce se va întâmpla cu proiectul gigantic propus pentru viitorul Campionat Mondial
Citește mai mult
CM 2030 cu 64 de echipe? Ce se va întâmpla cu proiectul gigantic propus pentru viitorul Campionat Mondial

Mihai Pintilii, despre Chiricheș: „Din ce mi-a transmis, nu cred că va continua”

„Azi am stat în tribună la meci. E bine, e și el un pic, așa... La început e greu, după ce te lași. Trebuie să-ți găsești o ocupație.

Da, eu așa cred (n.r. că s-a retras). Trebuie să îl întrebați pe el. Dacă e acasă... Nu? Din ce știu eu și ce mi-a transmis, nu cred că va continua.

Nu cred că ar mai pleca din București. Unde să mai plece? Doar în București, dacă e să mai joace. Să se ducă la Voluntari? Nu! La vârsta lui, nu mai merge”, a spus Pintilii, pentru GSP.

Farul Constanța - FCSB 2-3

Farul - FCSB - MECI - FOTO. Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (13).jpeg
Farul - FCSB - MECI - FOTO. Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (13).jpeg

Galerie foto (20 imagini)

Farul - FCSB, MECI - FOTO. Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg Farul - FCSB, MECI - FOTO. Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg Farul - FCSB, MECI - FOTO. Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (3).jpeg Farul - FCSB, MECI - FOTO. Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (4).jpeg Farul - FCSB, MECI - FOTO. Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (5).jpeg
+20 Foto
labels.photo-gallery

Fostul secund de la FCSB a precizat însă că decizia îi aparține în totalitate lui Chiricheș și că nu ar fi exclus ca acesta să se răzgândească, dacă se va simți pregătit fizic.

„Din ce mi-a transmis, nu cred că va continua sau... Surprize, surprize... Sper să mă contrazică, dacă se simte sănătos și crede că mai poate, să mai joace.

Important e să știi să ridici mâna când corpul nu te mai ajută. Depinde de fiecare în parte, asta trebuie să faci”, a mai spus fostul mijlocaș.

Chiricheș și Pintilii au împărțit terenul în peste 100 de meciuri, evoluând împreună la FCSB, Pandurii Târgu Jiu, Internațional Curtea de Argeș, dar și la echipa națională a României.

134 de meciuri
a adunat Vlad Chiricheș la FCSB, echipă alături de care a câștigat patru titluri de campion: 2012-2013, 2013-2014, 2023-2024 și 2024-2025

Vlad Chiricheș are în CV experiențe importante în Premier League și Serie A.

Fundașul român a plecat de la FCSB la Tottenham în 2013, pentru 9,5 milioane de euro, și a adunat 43 de meciuri în tricoul londonezilor.

După doi ani în Anglia, Chiricheș a fost transferat de Napoli, în 2015, pentru 7 milioane de euro.

La formația italiană a bifat 48 de apariții, iar ulterior a mai evoluat în Serie A pentru Sassuolo și Cremonese.

Citește și

Pancu s-a dezlănțuit în direct Derapaj grosolan la adresa lui Iuliu Mureșan: „Domnul «Rahat» m-a sunat” » Ce spune despre negocierile cu Rapid
Superliga
00:25
Pancu s-a dezlănțuit în direct Derapaj grosolan la adresa lui Iuliu Mureșan: „Domnul «Rahat» m-a sunat” » Ce spune despre negocierile cu Rapid
Citește mai mult
Pancu s-a dezlănțuit în direct Derapaj grosolan la adresa lui Iuliu Mureșan: „Domnul «Rahat» m-a sunat” » Ce spune despre negocierile cu Rapid
U Cluj și-a aflat toți adversarii Cu cine ar putea juca echipa lui Bergodi în primul tur din Europa League » Posibilă „dublă” de coșmar
Europa League
00:05
U Cluj și-a aflat toți adversarii Cu cine ar putea juca echipa lui Bergodi în primul tur din Europa League » Posibilă „dublă” de coșmar
Citește mai mult
U Cluj și-a aflat toți adversarii Cu cine ar putea juca echipa lui Bergodi în primul tur din Europa League » Posibilă „dublă” de coșmar

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
Top 10 destinații ieftine din Europa. Un oraș din România, în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț
liga 1 retragere Vlad CHIRICHES mihai pintilii fcsb
Știrile zilei din sport
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Superliga
14:20
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Citește mai mult
Echipa, de două ori cât orașul! Performanță remarcabilă a Universității, dincolo de event: spectatori pe stadion de două ori mai mulți decât populația Craiovei
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Campionatul Mondial
14:07
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Citește mai mult
Șoc în Spania, înainte de CM 2026! Niciun jucător de la Real Madrid nu a prins lista lui Luis de la Fuente!
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Media
12:00
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
Citește mai mult
Surpriză de proporții pe piața media! Digi și Prima au pierdut drepturile de televizare pentru Europa League și Conference! Cine le-a achiziționat
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Tenis
12:39
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Citește mai mult
„Am primit poza asta la 8 dimineața” Marta Kostyuk a scos telefonul și a șocat la Roland Garros: „Dacă racheta lovea, nu aș mai fi avut mamă și soră”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:07
„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”
„Am rămas șocat” Iuliu Mureșan a reacționat după ieșirea grosolană a lui Daniel Pancu: „E alt om, e transformat, mi-e greu să-l recunosc!”
17:08
Cristian Geambașu Mungiu n-a șutat la poartă
Cristian Geambașu Mungiu n-a șutat la poartă
16:27
Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”
Rapid s-a înțeles cu Pancu Victor Angelescu a confirmat acordul: „99%” » Antrenorul a reacționat imediat: „Nu știu cum se termină”
17:03
„Drăgușin a fost extraordinar” De Zerbi l-a lăudat pe fundașul român, deși i-a oferit câteva minute în ultimele șapte meciuri
„Drăgușin a fost extraordinar” De Zerbi l-a lăudat pe fundașul român, deși i-a oferit  câteva minute în ultimele șapte meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
Superliga
12:36
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
Citește mai mult
El rămâne veteranul Ligii 1 Topul longevității în România, după retragerea lui Ciprian Deac și despărțirea lui Seto de FC Argeș
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
Alte sporturi
12:21
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
Citește mai mult
„Olimpiada Steroizilor”, un eșec Un singur record mondial a fost doborât la evenimentul finanțat de fiul lui Donald Trump. Anunțul organizatorilor
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
Campionate
10:41
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
Citește mai mult
AC Milan, colaps total! Rossonerii au ratat calificarea în Champions League! Urmează schimbări majore la club! Ibrahimovic, escortat de furia fanilor!
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș
B365
24.05
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș
Citește mai mult
VIDEO | Luptă strânsă pentru numele noului parc din Sectorul 4 și patinoarului Berceni Arena. Au rămas câteva ore pentru vot. Favoritul lui Băluță este fruntaș

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 21 rapid 20 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share